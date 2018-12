Hoher Sieg für „Sharks“

Viernheim.Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim ließen gegen den KIT SC Karlsruhe II nichts anbrennen und bauten mit ihrem 94:62-Sieg ihre Siegesserie weiter aus. Die „Sharks“ bleiben zwar Tabellensechster, sind jetzt aber punktgleich mit CVJM Lörrach und nur zwei Siege hinter Spitzenreiter USC Freiburg II.

Der Sieg gegen den Tabellenletzten war zu keiner Zeit gefährdet. Die BG setzte von Beginn an auf eine starke Verteidigung. Dagegen fanden die Gäste im ersten Viertel auch keine Mittel, ganze fünf Punkte erzielte der KIT in den ersten Spielminuten. Die Hausherren trafen nach anfänglichem Wurfpech immer sicherer, unter anderem landeten drei Dreipunktwürfe in Folge von Baragiola, Kreutzer und Martin im Korb zum 24:5-Zwischenstand. Im zweiten Viertel ließen die „Sharks“ den Ball in der Offensive weiter gut laufen, immer wieder fanden sie einen freien Mitspieler in der Zone. Bis zur Pause ließ die BG in der Defensive etwas die Konzentration vermissen, ging aber mit einer beruhigenden 46:25-Führung in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff waren die „Sharks“ schnell wieder in der Spur, die starke Defense führte zu etlichen schnellen Fastbreaks.

Top-Scorer Lukas Kreutzer nutzte gleich zweimal die Gelegenheit, mit sehenswerten Dunks spektakulär abzuschließen. Insgesamt verzeichnete die BG eine hohe Trefferquote aus allen Lagen. Vor dem Schlussviertel war die Partie beim Stand von 76:34 schon entschieden. Im letzten Viertel ließ die Aufmerksamkeit etwas nach und Karlsruhe konnte ebenfalls dreimal aus der Distanz treffen. Am klaren Sieg der BG war nicht mehr zu rütteln, Coach Zimmermann gab seinen Nachwuchsspielern viel Spielzeit.

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (30 Punkte/3 Dreier), Victor Habrich (15), Salvatore Baragiola (13/1), Daniel Lohrke (13/1), Patrick Dörr (8), Dogukan Ceneli (6), Maurice Martin (5/1), Marcus Almenäs (2), Jacob van Miltenburg (2). su

