Holger Bläß und Freunde treten auf

Viernheim.Die langjährige Live-Musik-Reihe von und mit Holger Bläß wird am Montag, 15. April, ab 20 Uhr in der Gaststätte Diaz, dem früheren Coyote-Café, im Rhein-Neckar-Zentrum fortgesetzt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird der besondere Gast des Abends die Sängerin Stefanie Nerpel sein. Bläß und seine Freunde werden zunächst in einer Besetzung ohne elektrisch verstärkte Instrumente spielen. Der Auftritt erinnert an die Anfänge vor zehn Jahren. Sängerin Nerpel wird durch den Abend führen, zusammen mit Uwe Kröner an den Percussions und natürlich Bläß an der Gitarre. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019