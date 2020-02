Holz lässt Musik leben

Viernheim.Mit Hits aus 50 Jahren Pop- und Rockgeschichte begeisterte die Formation Knock On Wood das Publikum bei Hannes-Bräu. Der Name der Band bringt zum Ausdruck, dass die Musiker insbesondere Instrumente aus Holz nutzen. Auf elektrische Unterstützung wird weitgehend verzichtet. Entsprechend angenehm war am Freitagabend auch die Lautstärke im einmal mehr gut gefüllten Gastraum.

„Wir sind bestimmt die erste Gruppe, die hier fast ausschließlich mit Akustikinstrumenten auftritt“, meinte Gitarrist und Sänger Michl Senn und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre in der Probierstube. „Hier war ich schon einmal, als ein Bekannter mit seiner Band gespielt hat, und ich habe mich auf Anhieb wohlgefühlt. Deshalb sind wir jetzt gerne als Band nach Viernheim gekommen.“

Zum Einsatz brachten die Musiker zwei Gitarren, Bass, Geige, Harmonika und Schlagzeug. Darüber hinaus beeindruckten sie durch ihren mehrstimmigen Gesang. Miriam Burkardt (Gesang, Geige, Akkordeon, Gitarre), Michl Senn (Gesang, Gitarre, Mandoline), Frank Kalter (Gitarre, Gesang), Klaus Pföhler (Bass) und Ulrich „Jupp“ Luley (Schlagzeug, Percussion) präsentierten die Lieder vergangener Jahre mit großer Spielfreude und ernteten dafür viel Applaus.

Auf dem Programm standen Stücke wie „Big Yellow Taxi“ von Joni Mitchell, „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen, „Wild World“ von Cat Stevens, „Jolene“ von Dolly Parton und „Listen To The Music“ von den Doobie Brothers. Aber auch „Free Falling“ von Tom Petty and the Heartbreakers und „Locomotive Breath“ von Jethro Tull kamen bei den Gästen bestens an.

Brauerei-Inhaber Uwe Kleinhans lädt bereits zum nächsten Konzert ein. Am Freitag, 28. Februar, 19 Uhr, gastiert das Duo Henry Paul bei Hannes-Bräu. JR

