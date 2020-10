Hornist als Höhepunkt

Andrej Zust ist Mitglied der Berliner Philharmoniker. © Veranstalter

Viernheim.Die Starkenburg Philharmoniker eröffnen die Saison 2020/2021 mit einem Kammerkonzert im Bürgerhaus. Laut einer Pressemitteilung beginnt die Veranstaltung am Sonntag, 1. November, um 17 Uhr. Die Musiker spielen unter der Leitung von Dirigent Günther Stegmüller Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Elgar und Peter Tschaikowski. „Höhepunkt“ des Konzerts ist laut der Pressemitteilung der Auftritt von Andrej Zust. Das Mitglied der Berliner Philharmoniker wird beim Hornkonzert Nr. 3 in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart das Solo spielen.

Zust bekam seinen ersten Hornunterricht bei Janez Polanc in seiner slowenischen Heimatstadt Logatec. Schon während seiner Ausbildung gewann er bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben als Solist und Kammermusiker Erste Preise. Im Mai 2004 wurde Zust als Solo-Hornist in das Orchester der Slowenischen Philharmonie in Ljubljana aufgenommen.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen gibt es laut der Pressemitteilung nur einen Bruchteil des üblichen Kartenkontingents. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro sind bei der städtischen Musikschule im Bürgerhaus, online unter starkenburg-philharmoniker.de, per E-Mail an tickets@starkenburg-philharmoniker.de oder unter Telefon 06204/98 84 03 erhältlich. Ermäßigte Karten gibt es für 12 Euro. red

