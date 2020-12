Hospiz bietet Handarbeiten an

Viernheim.Einen Adventsbasar veranstaltet das Hospiz Schwester Paterna am Sonntag, 6. Dezember, 12 bis 16 Uhr, auf der Freifläche des Hauses in der Seegartenstraße. Im Angebot sind nach Angaben des St. Josef-Krankenhauses Produkte, die die Mitarbeiter in Handarbeit gebacken, gebastelt und hergestellt haben. Die Einnahmen des Basars kommen dem Hospiz zugute, das für einen Teil seiner Kosten durch Spenden aufkommen muss. Der Adventsbasar im Krankenhaus entfällt hingegen wegen der Pandemie. Stattdessen seien Handarbeiten in einer Glasvitrine im Foyer ausgestellt, die vor Ort zu kaufen sind. Der Erlös geht an den Förderverein St. Josef. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020