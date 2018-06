Hospizverein sucht Helfer

Anzeige

Beim Museumsgartenfest gab es die entsprechenden Informationen aus erster Hand und die Möglichkeit, sich auszutauschen und unbeschwerte Gespräche rund um die Themen Sterbebegleitung, Tod und Trauerbewältigung zu führen. Jeder kann etwas dazu beitragen, um dem Leben nicht mehr Tage, aber dem Tag mehr Leben zu verschaffen.

Gefragt wurde natürlich auch über den aktuellen Stand der Hausarbeiten am Hospiz Schwester Paterna. „Da ist alles im Plan. Im Januar kommenden Jahres soll es eröffnet werden. Unsere Räume werden wir dort wohl schon im Dezember beziehen können“, ist Dorothee Gassenferth optimistisch.

Bis dahin stehen aber noch einige Aktivitäten an. Der Hospizverein wird am 9. September beim Tag des Friedhofes vertreten sein. Am 11. Oktober gibt es in der Kulturscheune einen Vortrag von Dorothea Mihm unter dem Titel „Geheimnisse guten Sterbens“. Dazu kommen der Orientierungstag (13. Oktober) in Sankt Hildegard und die Jahresgedenkandacht (11. November) in der Auferstehungskirche.

