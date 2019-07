Hotel mit hoher Bewertung

Viernheim.Nachdem das Central-Hotel gerade erst mit vier Sternen ausgezeichnet wurde, hat nun das Hotel-Restaurant Schwyzerhüsli drei Sterne der deutschen Hotelklassifizierung erhalten. Beide Gastronomiebetriebe stehen unter der Leitung von Familie Donnici. Hinzu kommt noch das Bürgerhaus-Restaurant Galicia.

Bei einer kleinen Feierstunde, an der auch Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Matthias Baaß teilnahmen, überreichte Ulli Kagermeier, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gastronomieverbandes (Dehoga), die Auszeichnung. „Besonders hervorzuheben ist das gastronomische Angebot in den drei Betrieben Galicia, Schwyzerhüsli und Central-Hotel mit Mittagstisch und hervorragender Bewirtung bei Familienfeiern“, lobte Baaß die Inhaberfamilie.

Landrat würdigt Standort

Für Engelhardt zählt Viernheim zu den wichtigsten Standorten von anerkannten Hotels. „Nach meiner Sommertour im Landkreis habe ich nun einen Schatz im ländlichen Raum und doch zentral in der Metropolregion gefunden.“

Besitzerin Sonia Donnici freute sich über die Auszeichnung, schließlich seien solche Bewertungen ein Gütesiegel, an dem sich die Gäste orientieren könnten. Die Unternehmerin hatte schon in Kindheitstagen ihre Leidenschaft für das Gastgewerbe entdeckt, als sie in den spanischen Restaurants ihres Vaters in Frankfurt mitwirkte. Nach einer Ausbildung an einer Fachoberschule für Design lernte sie ihren Mann und Koch Luigi kennen. Es folgte eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau.

Im Alter von 18 Jahren kam Sonia Donnici zum ersten Mal nach Viernheim und frühstückte damals im Central-Hotel. Das Haus habe sie beeindruckt und gleichzeitig sei der Traum entstanden, es zu kaufen. Zunächst konzentrierte sie sich aber auf das Restaurant Europa. Im Jahr 2004 kam das Bürgerhaus-Restaurant dazu, das den Namen Galicia erhielt. Der Pachtvertrag mit der Stadt wurde gerade erst um fünf Jahre verlängert.

2013 folgte der Kauf des Hotel-Restaurants Schwyzerhüsli, verbunden mit einer umfangreichen Renovierung. Damit sollte es eigentlich genug sein. Als vier Jahre später dann das Central-Hotel „am Königshof“ zum Verkauf stand, konnte sich Sonia Donnici dann doch noch ihren Herzenswunsch erfüllen.

„Ich habe diese Aufgabe gerne übernommen, denn es ist mit seinen individuell eingerichteten Zimmern und dem kleinen, aber feinen Garten ein echtes Kleinod“, betonte die Gastronomin. JR

