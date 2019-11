Humorvoll und brachial

Viernheim.Die Theater-AG der Albertus-Magnus-Schule sucht sich für den Herbst immer wieder einen Klassiker aus, um ihn in leicht abgewandelter Form auf die Bühne zu bringen. Diesmal fiel die Wahl auf Joseph Kesselrings legendäre Krimikomödie „Arsen und Spitzenhäubchen“. In dem Stück kam jedoch auch ein „Kardinal Givens“ vor, was vom Publikum lachend zur Kenntnis genommen wurde.

Unter der Regie von Patrick Mertens, dessen selbst geschriebene Lieder den abwechslungsreichen Theaterabend komplettierten, schlüpften 14 Schüler in die Kultfiguren und bescherten den zahlreichen Besuchern unterhaltsame Stunden. Drei Sängerinnen und ein kleines Ensemble rundeten den Theaterabend musikalisch ab. Am Freitag, 15. November, 19 Uhr, wird es in der AMS-Aula eine zweite Aufführung geben. Der Eintritt ist frei.

Die Handlung spielt im New York des Jahres 1939. Während ganz Amerika unter der großen Depression zu leiden hat, könnte es für den wortgewandten Theaterkritiker Mortimer Brewster – hervorragend gespielt von Nils Tegethoff – nicht besser laufen. Er hat eine gut bezahlte Stellung, mit der Pfarrerstochter Elaine Harper (Johanna Stimpel) eine hinreißende Verlobte und eine liebevolle Familie.

Auch wenn Mortimers Bruder Teddy (ebenfalls Nils Tegethoff), der sich für den Präsidenten Theodore Roosevelt hält, und seine überfürsorglichen Tanten Abby (Lillian Stewart) und Martha (Elisabeth Botta) reichlich exzentrisch sind, führt der junge Mann ein nahezu perfektes Leben.

Als Mortimer aber in der Fenstertruhe des Brewster-Anwesens einen toten Mann findet, ändert sich alles für ihn. Wie sich schnell herausstellt, haben die schrulligen Tanten im wahrsten Sinne des Wortes mehr Leichen im Keller, als man den harmlos erscheinenden Jungfern zutrauen mag. Und zu allem Überfluss taucht auch noch Mortimers lange untergetauchter Gangster-Bruder Jonathan (Hannah Andreas) auf, der, von unersättlicher Mordlust getrieben, das Brewster-Anwesen kurzerhand zur neuen Zentrale für seine verbrecherischen Machenschaften umfunktionieren will.

Verwirrspiel mit der Polizei

Für Mortimer beginnt damit ein hoch spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit der örtlichen Polizei, bei dem der junge Journalist von einer grotesk-komischen Situation in die nächste schlittert. Natürlich findet die quirlige Krimikomödie trotz aller Mordlust ein glückliches Ende.

Joseph Kesselrings ebenso humorvolles wie pointenreiches Schauspiel „Arsen und Spitzenhäubchen“ zählt seit seiner Uraufführung 1941 zu den großen Klassikern der amerikanischen Theater-Literatur. Die zwischen brachialem Slapstick und schauerromantischem Grusel angesiedelte Erzählung ist ein grandioser Spaß für die ganze Familie.

Anfang Februar gibt es das nächste Schauspiel der Theater-AG. Dann wird mit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von Edward Albee ein weiterer Klassiker aufgeführt.

