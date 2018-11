Hundesteuer steigt weniger als erwartet

Hundebesitzer mit Vierbeinern protestieren vor dem Bürgerhaus. © su

Viernheim.Die Hundesteuer in Viernheim steigt zum 1. Januar 2019. Ab 1. Januar beträgt die Steuer pro Hund vier Euro im Monat – egal, ob Erst-, Zweit- oder Dritthund. Für einen sogenannten Listenhund werden monatlich 30 Euro angesetzt.

Die Stadtverordnetenversammlung sprach sich dabei nicht für die vom Magistrat vorgelegte Erhöhung aus, sondern stimmte für den Änderungsantrag, den die FDP eingebracht hatte und der den ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung aufgreift. Die Hundesteuer wurde in Viernheim seit 1995 nicht mehr erhöht. „Das ist ein Versäumnis“, waren sich die Parteien bei der Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss und im Parlament einig. Da die Hundebesitzer in Viernheim im Jahr 2019 zur Ausgabe der neuen Steuermarken angeschrieben werden, habe es sich angeboten, die Steuersatzung auf den Prüfstand zu stellen. Von der Verwaltung wurde dem Magistrat vorgeschlagen, den monatlichen Betrag von bisher 3,06 Euro auf vier Euro anzuheben.

Bei den Listenhunden („Kampfhunden“) schlug die Verwaltung eine Erhöhung von 25 auf 30 Euro im Monat vor. Der Magistrat diskutierte die Variante und setzte – mit Blick auf die Steuersätze der umliegenden Gemeinden – fünf Euro für den Ersthund und 40 Euro für einen Listenhund fest. Für weitere Hunde pro Haushalt sollten höhere Gebühren von 7,50 Euro (Zweithund) und zehn Euro (jeder weitere Hund) pro Monat erhoben werden.

Die massive Erhöhung um 60 Prozent und die steigende Staffelung nach Hundeanzahl stieß nicht nur bei Viernheimer Hundebesitzern, die sowohl vor der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss als auch vor der Parlamentssitzung am Rathaus und Bürgerhaus zusammenkamen, auf Unverständnis. Auch die Stadtverordneten konnten sich nicht auf die Vorlage einigen. Nach Diskussionen im Ausschuss und Aussprache in der Parlamentssitzung schlossen sich die Fraktionen mehrheitlich – SPD und Linke sind generell gegen eine Erhöhung und stimmten dagegen – dem Vorschlag der FDP an, der sich an den Zahlen der Verwaltung orientiert. Verbunden mit der Erhöhung sind die Aufträge an die Verwaltung, bis zur Sommerpause den Stadtverordneten eine Berechnung des Gesamtaufwandes für die Erhebung und Eintreibung der Steuer vorzulegen sowie spätestens nach jeweils fünf Jahren die Steuersätze zu prüfen.

Sickermulden: noch kein Rückbau

Die Sickermulden am Königsacker standen erneut auf der Tagesordnung der Stadtverordneten. Zum einen stimmten die Parlamentarier mehrheitlich dem Antrag der CDU zu, dass die im März 2018 beschlossene Maßnahme des Rückbaus unmittelbar umgesetzt wird. Erster Stadtrat Jens Bolze deutete allerdings an, dass dies „aufgrund der Kassenlage“ in diesem Jahr wohl nicht mehr durchgeführt werden kann. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018