Hygiene erfordert größere Baustelle

Viernheim.Die Brücke, die die Abfahrt der Autobahn 659 zum Rhein-Neckar-Zentrum über die Heidelberger Straße führt, wird ab Montag, 13. April, saniert. Das erklärte Erster Stadtrat Bastian Kempf im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Ursprünglich sollte mit den Arbeiten erst eine Woche später begonnen werden.

Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen strengeren Hygiene-Vorschriften muss die Baustelle nun aber Kempf zufolge aufwendiger und geräumiger gestaltet werden als anfangs geplant. „Unter anderem dürfen keine Dixi-Klos aufgestellt werden. Stattdessen müssen wir eine richtige Toilettenanlage aus Containern errichten.“ Ob die Bauarbeiten, wie ursprünglich vorgesehen, im August abgeschlossen sein werden, ist nach Aussage des Ersten Stadtrats noch nicht sicher.

1971 errichtet

Unter anderem sind Arbeiten an Beton- und Stahlteilen der 1971 errichteten Brücke notwendig. In einem ersten Bauabschnitt wird die Oberseite saniert. Dabei werden die Kappen erneuert, also die nicht befahrenen Randabschnitte der Brücke. Ebenfalls erneuert werden Geländer, Leitplanken, Fahrbahnbelag, und Übergänge.

Während dieser Bauphase muss die Brücke laut Kempf für mehrere Monate komplett gesperrt werden. Eine beschilderte Umleitung führt in dieser Zeit über die Abfahrt „Viernheim Mitte“ der Autobahn 659 aus Richtung Mannheim.

Die Heidelberger Straße, die unter der Brücke verläuft, muss zum Aufbau eines Gerüsts zeitweise halbseitig gesperrt werden. Der Erste Stadtrat betont aber, dass eine Durchfahrt aus beiden Richtungen immer möglich sein wird. Für mehrere Tage soll eine Baustellenampel den Verkehr regeln.

In einem zweiten Bauabschnitt soll später unter anderem der Beton der als Widerlager dienenden Wände sowie der Unterseite der Brücke erneuert werden. Mit Beginn dieser Arbeiten wird die Vollsperrung der Oberseite aus dem ersten Bauabschnitt voraussichtlich wieder aufgehoben werden.

Unter der Brücke wird die Fahrbahn der Heidelberger Straße erweitert, sodass Autos während der Arbeiten voraussichtlich weiter in beide Richtungen fahren können. Auch hier kann es laut Kempf aber noch zu Veränderungen kommen, weil die Baustelle wegen der Hygienevorschriften im Zusammenhang mit dem Kampf gegen das Coronavirus großzügiger als bisher üblich gestaltet werden muss. fhm

