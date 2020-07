„Ich bin Pragmatiker“

Viernheim. Am 1. August 2019 hat Bastian Kempf die Nachfolge Jens Bolzes als Erster Stadtrat angetreten. Über seine Erfahrungen im ersten Jahr als Dezernent, die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Matthias Baaß und die Einschnitte durch die Corona-Krise berichtet der CDU-Politiker im Interview mit der Redaktion. Gleichzeitig blickt er in die Zukunft: auf das Rathaus-Projekt in finanziell schweren Zeiten sowie die Themen Mobilität und Wohnen, die ihm besonders am Herzen liegen.

Herr Kempf, Sie sind seit genau einem Jahr im Amt. Wie haben sie den Übergang vom ehrenamtlich tätigen CDU-Fraktionsvorsitzenden zum hauptamtlichen Wahlbeamten erlebt?

Bastian Kempf: Es war ganz sicher von Vorteil, dass ich die handelnden Personen in der Verwaltung und auch die Themen kannte. Allerdings ist es schon etwas anderes, als Dezernent für alles auch verantwortlich zu sein. Der wesentliche Unterschied zur Arbeit des Parlamentariers sind die vielen Details, um die man sich zu kümmern hat. Aber ich bereue meine Entscheidung überhaupt nicht. Ich habe ein tolles Team und gehe jeden Morgen wirklich gerne zur Arbeit.

Welche überraschenden Erkenntnisse haben Sie als Neuankömmling gewonnen?

Kempf: Die Fülle und Bandbreite der Themen, auf die man - etwa im Supermarkt - angesprochen wird, hat sich exorbitant gesteigert. Den Menschen brennt so einiges unter den Nägeln - auf die Zuständigkeit in der Verwaltung wird dabei weniger geachtet. Da ich die Dinge gerne selber erledige, musste ich erst lernen, sie zumindest teilweise auch zu delegieren. Wir haben kompetente Mitarbeiter im Rathaus. Ganz loslassen kann ich aber nicht.

Gab es Enttäuschungen?

Kempf: Enttäuscht haben mich unfaire Pauschalurteile über Mitarbeiter, die teilweise ins Persönliche gingen. Dass mir jemand so etwas direkt sagt, damit hätte ich nie gerechnet. Dann muss man mal schlucken - aber auch dagegenhalten.

Ihr früherer politischer Widersacher Matthias Baaß ist nun ihr Kollege. Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister?

Kempf: Abseits vom politischen Dissens habe ich mit Matthias Baaß schon immer gut zusammengearbeitet. Auf der persönlichen Ebene gab es nie ein Problem. Und wir kommen auch jetzt prima zurecht. Teilweise überschneiden sich unsere Aufgabengebiete - etwa beim Fahrradverkehr, für den er über das Brundtlandbüro ebenfalls zuständig ist. Wir haben regelmäßige Termine, an denen wir uns besprechen. Besonders intensiv war der Austausch in Corona-Zeiten, um eine gemeinsame Linie nach außen zu vertreten. Das klappt wunderbar. Das Parteibuch spielt dabei keine Rolle.

Als CDU-Fraktionschef haben Sie Jens Bolze wiederholt vorgeworfen, Dinge liegenzulassen. Was haben Sie aus dieser Zeit tatsächlich aufzuarbeiten?

Kempf: Ich sollte mich hier aus meinem Amt heraus nicht über meinen Vorgänger äußern. Diese Zeit ist abgeschlossen und das sollte auch so bleiben. Es gibt Themen, die brauchen Zeit, andere hätten umgesetzt werden können. Ich möchte jedenfalls endlich etwas mehr Grün in die Innenstadt bringen. Rückblickend gesehen, haben wir doch zu viel Stein verbaut. Manche sprechen von einer Betonwüste.

Parkplätze werden geschottert, die Feuerwehr kümmert sich um ein Laichgewässer, ein Brunnen bekommt eine Holzeinfassung. Sie haben mehrfach kurzfristig auf Vorschläge von Bürgern im Internet reagiert. Ein neuer Politikstil, der die Menschen einbindet?

Kempf: Das ist meine Natur, ich bin Pragmatiker. Wenn sich jemand lange Gedanken über etwas gemacht hat, dann muss man prüfen, ob das umzusetzen ist. Das gilt vor allem dann, wenn die Allgemeinheit etwas davon hat. Dieses Vorgehen ist aber auch als Zeichen für die Bürger zu verstehen, dass es sich lohnt, sich Gedanken zu machen.

Vor allem aber beschäftigen Sie sicher die großen Aufgaben wie das Rathaus-Projekt oder die Kanalsanierung. Sind solche Investitionen mit Blick auf die rückläufigen Steuereinnahmen überhaupt wie geplant realisierbar?

Kempf: Seriös lässt sich das derzeit wegen der Folgen der Pandemie nicht beantworten. Wir sind abhängig von den Zuweisungen von Land und Bund, in welchem Umfang die Steuerausfälle ausgeglichen werden. Viele Fragen sind bislang unbeantwortet. Beim Rathaus gehen die Planungen dennoch unverändert weiter. Planer und Verwaltung arbeiten Hand in Hand, in den Gremien werden Beschlüsse gefasst - etwa zur Fassadengestaltung. Wir wollen handlungsfähig bleiben. Das gilt im Übrigen auch für die anderen Projekte - wie die Sanierung der Saarlandstraße oder den Kreisel im Bereich Wiesenstraße und L 3111.

Ein zentrales Thema ist die älter werdende Gesellschaft. Durch ihre baurechtlichen Entscheidungen verhindert die Politik bislang den Bau einer Seniorenresidenz durch die Firma Römerhaus. Sehen Sie keinen Bedarf für eine zweite Pflegeeinrichtung neben dem städtischen Forum der Senioren?

Kempf: Die Verwaltung betreibt im Auftrag des Stadtparlaments ein Bebauungsplanverfahren für diesen einen Bereich. Das heißt nicht, dass an anderer Stelle nicht etwas entstehen könnte. Wir befinden uns bei der Frage, wie Pflege organisiert und angeboten wird, in einem sehr dynamischen Prozess, das verändert sich fortlaufend. Letztlich ist es Sache eines Investors, ein sinnvolles Angebot zu machen. Wir können nur die städtebaulichen Zusammenhänge bewerten. Es bleibt aber zunächst abzuwarten, wie das Verfahren mit Römerhaus am Verwaltungsgericht ausgeht.

Der wirtschaftliche Abschwung wird die Spielräume vermutlich auf Dauer einschränken. Dennoch: Welche sind die großen Zukunftsfragen der Stadt?

Kempf: Ein großes Thema ist die Verkehrsentwicklung. Es ist absehbar, dass sich das Mobilitätsverhalten in den nächsten zehn Jahren deutlich verändern wird. In Viernheim werden viele das Fahrrad nehmen oder aufs Elektroauto umsteigen. Im Gebiet Bannholzgraben II schaffen wir deshalb schon heute Vorkehrungen für die nötige Ladeinfrastruktur. Gemeinsam mit Mannheim und Weinheim wird zurzeit eine Radschnellverbindung auf den Weg gebracht. Ebenso bedeutend ist die Wohnraumentwicklung. Im Vordergrund steht dabei mittelfristig die Nordweststadt II.

Haben Sie persönliche Ziele für Ihre Amtszeit?

Kempf: Es gibt nicht das eine Projekt, das ich mir vorgenommen habe, viele Voraussetzungen ändern sich monatlich. Das haben wir bei den Problemen mit dem Dach der Harbighalle gesehen. Wichtig ist mir, dass ich meine Arbeit nicht aus dem hohen Turm heraus mache, ich will für die Bürger ansprechbar sein und mich auch um die vermeintlich kleinen Dinge kümmern.

2021 ist für Viernheim das Superwahljahr. Neben den Kommunalwahlen steht die Bürgermeisterwahl an. Matthias Baaß hat sich noch nicht zu einer erneuten Kandidatur geäußert. Viele Viernheimer erwarten, dass Sie gegen ihn antreten werden. Das wäre ein spannendes Duell.

Kempf: Es ist nicht meine Aufgabe, mich zu solchen Fragen zu äußern. Wir haben in der CDU ein Findungsgremium eingesetzt, das Vorstand und Fraktion zu gegebener Zeit einen Kandidatenvorschlag machen wird.

