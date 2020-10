„Ich habe immer ein offenes Ohr“

Viernheim.Shereen Othman lebt seit 18 Jahren in Deutschland und seit 17 Jahren in Viernheim. Seit neun Jahren arbeitet sie ehrenamtlich beim Projekt für Interkulturelle Vermittlung in Viernheim – kurz PfiVV. In Deutschland hat sie ihren Mann kennengelernt und ihre vier Kinder bekommen. Seit wenigen Wochen ist Othman nun offiziell als deutsche Staatsbürgerin anerkannt.

„Viernheim ist für mich zu

...