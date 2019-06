„Ich habe noch nie gefehlt“

Viernheim.Das großes Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins (RuF), das in den vergangenen Tagen wieder auf der Viernheimer Anlage stattfand, hat sich über die Jahre nicht nur bei den Pferdesportfreunden der Region einen hervorragenden Ruf erworben. Mittlerweile kommen nicht nur nationale Größen auf die schmucke Reitanlage Am Alten Weinheimer Weg, es sind auch immer wieder Starter aus dem Ausland vertreten. Für die Verantwortlichen und die Mitglieder des Vereins stellt dieses Ereignis trotz einer gewissen Routine immer wieder eine ganz besondere Herausforderung dar.

Die Serie der Turniere begann 1971, vier Jahre nachdem der Reit- und Fahrverein von Pferdesportinteressierten im Gasthaus „Halber Mond“ aus der Taufe gehoben worden war. 1972 wurde dann auch der erste Große Preis von Viernheim ausgeritten, damals schon als S-Springen, allerdings nicht so hoch dotiert wie heutzutage, wo 10 000 Euro ausgelobt werden.

Die RuF-Ehrenvorsitzende Ellen Herbert kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. „Damals waren es nur drei Tage und es war alles noch deutlich kleiner und überschaubarer“, berichtet sie „Allerdings hatten wir auch damals schon 300 Pferde in der Übernachtung. Im Lauf der Jahre stiegen dann die Teilnehmerzahl und die Qualität des Turniers, allerdings auch die Anforderungen an den Verein.“

Viernheims reiterliches Aushängeschild Bernd Herbert ist als Sportwart des Vereins mittlerweile auch stark in die Turnierorganisation mit eingebunden. Wann er zum ersten Mal am Sommerturnier teilgenommen hat, daran kann er sich aber nicht mehr erinnern. „Ich habe allerdings nie gefehlt. Auch nach der schweren Beckenverletzung nicht, denn die hatte ich im August, und da war anschließend genügend Zeit, um wieder fit zu werden“, erklärte der renommierte Reiter. „Er hat wohl mit acht Jahren bei einem Reiterwettbewerb begonnen. Damals gab es noch keine Führzügelklasse“, erinnerte sich zumindest seine Mutter Ellen vage an die Anfänge.

Weitere Hallen gebaut

Im Lauf der Jahre wurde viel Arbeit und Geld in die vereinseigene Anlage investiert. Es wurden weitere Hallen gebaut, der Arbeitsplatz und der Turnierparcours erhielten neue Böden, die auch starke Regenschauer schnell wegstecken und dadurch perfekte Bedingungen für die Pferde bieten. Dazu kam eine Flutlichtanlage. „Die nutzen wir aber eher für den Trainingsbetrieb und weniger für die Turniere, denn im Sommer ist es ja die meiste Zeit hell genug. Außerdem wurden zuletzt im Zuschauerbereich 17 junge Bäume gepflanzt, die später Schatten spenden sollen“, beschreibt der erste Vorsitzende Peter Holzschuh weitere Neuerungen. Immerhin säumen bis zu 1400 Zuschauer bei Großveranstaltungen die gepflegte Sportstätte.

Gut besucht sind auch das Sommernachtsfest und das Grillen. Vor einigen Jahren wurden auch die Hügel neben dem Reitplatz etwas abgetragen und die Reiterinsel installiert, wo traditionell das Sponsorenfrühstück mit Weißwurst, Brezeln und Weizenbier als kulinarische Schmankerl stattfindet. „Ohne Geldgeber und die gut 130 Helfer ist so eine gut dotierte Veranstaltung natürlich nicht zu bewältigen“, richtet Holzschuh einen Dank an die Mitglieder.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019