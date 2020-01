„Ich musste einfach was tun“

Viernheim.„Total schockiert“ ist Halime Özgür von den brutalen Bildern, die vor einigen Monaten in ihrem Instagram-Feed aufpoppten. „Vorher habe ich von der Verfolgung der Uiguren überhaupt nichts gewusst. Dabei passiert das schon seit mehreren Jahren – aber keiner spricht darüber“, erzählt die Oberstufenschülerin der Alexander-von-Humboldt-Schule bedrückt. „Und genau das ist das Problem“, ergänzt ihre Freundin Zeynep Evcil. „Fast niemandem sind die Menschenrechtsverletzungen und das Ausmaß der systematischen Unterdrückung der Uiguren durch die chinesische Regierung bewusst. Deshalb haben wir uns entschieden, auf die Straße zu gehen: Um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.“ Die Schülerinnen rufen alle Interessierten dazu auf, am Samstag, 25. Januar, ab 12 Uhr vor dem Barockschloss in Mannheim zu demonstrieren.

Die Bilder, die Halime in den Sozialen Medien entdeckte, zeigen nackte Menschen, die auf dem Boden liegend von Uniformierten ausgepeitscht werden, eine Frau, die gehäutet wird oder zahlreiche Häftlinge in zerrissenen Kleidern und mit hoffnungslosem Blick. „Die Aufnahmen aus den chinesischen Umerziehungslagern haben mich stark an die Konzentrationslager der Nazis erinnert“, sagt die 17-Jährige. „Da musste ich einfach was tun.“

In der Folge teilte Halime zunächst selbst die Fotos in den Sozialen Medien, sprach mit ihren Mitschülern darüber und machte die Unterdrückung der Uiguren zum Thema in der Schülervertretung. „Wir waren uns schnell einig, eine Demo zu organisieren“, erklärt Zeynep. Um mehr Jugendliche zu erreichen, kontaktierte sie Teuta Miftari, die Schülersprecherin der Albertus-Magnus-Schule. Sofort war die 17-Jährige einverstanden, an der Organisation der Demonstration mitzuwirken und ihre Mitschüler zu mobiliseren. „Auch bei uns an der Schule ist die Unterdrückung der muslimischen Minderheit in China dank der Sozialen Medien Thema auf dem Pausenhof“, berichtet Teuta.

Der Aufruf zum Protest erzeugte jedoch nicht bei jedem ihrer Mitschüler sofortige Zustimmung. „Was bringt eine solche Demo überhaupt? Und: Wer sind die Uiguren eigentlich?“, seien häufig die ersten beiden Fragen gewesen, mit denen sich die engagierten jungen Menschenrechtlerinnen konfrontiert sahen. „Genau wegen solcher Fragen veranstalten wir die Demonstration: Um Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Menschen zu informieren“, antwortet Zeynep darauf jedes Mal.

Keinen Kontakt mehr

Der Viernheimer Extremsportler Jürgen Mandel hat die Sitation in der Provinz Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt, bei seiner Radtour nach und durch China selbst erlebt (wir berichteten). „Nachdem ich eine Frau um Hilfe gefragt hatte, um Geld am Automaten abzuheben und zum Dank noch mit ihr Essen war, standen abends vier Polizisten mit gezogenen Waffen vor meinem Hotelzimmer.“ Knapp eine Stunde habe diese „Routinekontrolle“ gedauert, der noch weitere folgten. „Die Frau haben sie nachts aus ihrer Wohnung abgeholt. Zwei Tage später hat sie mir mit Tränen in den Augen davon erzählt“, berichtet er. Die beiden tauschten noch Telefonnummern aus, aber mittlerweile ist der Kontakt mit der Frau abgebrochen. „Ich will auch kein Risiko eingehen und vehement versuchen, sie zu erreichen. Ich bin mir sicher, dass sie – wie alle anderen Menschen dort auch – überwacht wird.“ Die Provinz Xinjiang sei wie ein „Militärstaat“, sagt Mandel. „Immer wenn ich die Menschen dort angesprochen habe, stand sofort ein Polizist hinter mir.“

Bei der Demonstration, die am Samstag um 12 Uhr vor dem Barockschloss beginnt, am Mannheimer Rathaus und dem Marktplatz vorbei über die Kurpfalzbrücke bis zum Alten Messplatz zieht, ist Jürgen Mandel „auf jeden Fall dabei“, verspricht er. „Toll, wie sich die Jugend engagiert.“

Rund 300 Teilnehmer erwarten die Schülerinnen, haben sie doch Flyer in Viernheim und Mannheim verteilt und auch alle Moscheen in der Quadratestadt kontaktiert, in den Sozialen Medien für den Protest geworben und auch den Kontakt mit Weinheimer Schülern gesucht. „Das ist das Tolle an unserer Zeit. Dank des Internets können wir uns sehr schnell vernetzen und viel Aufmerksamkeit erzeugen“, sagt Teuta.

