„Ihr seid jetzt alle kleine Apostel“

Viernheim.„Schaut mal nach oben zu den Aposteln“, bittet Pfarrer Ronald Givens die Kinder. Sofort gehen die Blicke der Mädchen und Jungen hoch zu den Heiligenfiguren an den Säulen der Apostelkirche. „Mit diesen Jüngern hat Jesus beim Abendmahl das Brot geteilt, mit dem man alles Wichtige in die Welt tragen kann“, verrät der Pfarrer, dass es eine entscheidende Gemeinsamkeit zwischen den zwölf Aposteln Jesu und den Erstkommunionkindern aus Viernheim gibt. Denn auch wenn der Rahmen der Feier anders ist als sonst, bleibt der erstmalige Empfang der Eucharistie doch ein einzigartiger Moment.

Die Erstkommunion ist wirklich anders als in den Vorjahren und auch anders, als es sich die Mädchen und Jungen vorgestellt haben, als sie im letzten Herbst zusammen mit Gemeindereferentin Angela Eckart mit der Vorbereitung auf den großen Tag begonnen haben. In der letzten Phase im Frühjahr wurde die Erstkommunion-Vorbereitung durch die Corona-Pandemie gestoppt – die Kar- und Ostertage wurden nicht gemeinsam gefeiert, die beiden Erstkommuniongottesdienste im April abgesagt. Mit den biblischen Geschichten und den Festtagen der Kirche beschäftigten sich die Mädchen und Jungen zu Hause, im Kreis der Familien wurden Hausgottesdienste gefeiert.

Nervös und glücklich

Die Erstkommunion wird nun im August nachgeholt, aufgeteilt auf mehrere Gottesdienste. So ist die Apostelkirche nicht voll besetzt, jedes Kommunionkind hat nur sechs Begleitpersonen dabei. Die Eltern, Großeltern, Geschwister oder Paten sind vorangemeldet, und es wird genau kontrolliert, wer in den reservierten Bänken Platz nimmt. Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt, stellvertretend singen vier Gemeindemitglieder von der Empore. Auch ziehen die Kommunionkinder nicht mit dem Pfarrer ein, sondern warten schon auf ihren Plätzen – nervös, aufgeregt und glücklich, versteht sich.

„Euer weißes Gewand erinnert an die Taufe, als die Verbindung zu Gott hergestellt wurde“, begrüßt Pfarrer Givens die Kommunionkinder. „Heute seid ihr aber nicht mehr klein und geht den nächsten großen Schritt, um als Christ zu leben.“ Das Zeichen der Christen tragen die Kinder um den Hals, jedes einzelne Kreuz wird von Pfarrer Givens gesegnet.

Der Pfarrer erinnert sich mit den Eltern an die zurückliegenden Wochen und Monate zurück: „Es war und ist eine besondere Zeit, mit der Organisation von Arbeit, Schule, Kindergarten, und in der man als Familie noch mehr die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen erlebt.“

Er erzählt den Kindern aus der Bibel, von Elisabeth, die hochschwanger ihre Nichte Maria besucht. Und plötzlich habe das Baby in ihrem Bauch gestrampelt und Elisabeth habe gespürt: Maria trägt etwas sehr Kostbares unter ihrem Herzen. Aus den beiden Babys Johannes und Jesus seien unvergleichbare Persönlichkeiten geworden, weil die Eltern gespürt haben, was sie bewegt. „In der kommenden Zeit wird es auch Aufgabe der Familien sein, das Wertvolle, was durch die Kommunion in das Kind gelegt wird, wachsen zu lassen.“

Zum Empfang der Erstkommunion kommt jedes Kind einzeln, jedes für sich, an den Altar. Pfarrer Givens legt ihnen die Hostie nicht auf die Hand, sondern teilt sie auf eine Stoffunterlage aus. Von dort nehmen die Mädchen und Jungen den Leib Christi auf. Pfarrer Givens bestätigt ihnen: „Ihr alle seid jetzt kleine Apostel, die Jesus in sich tragen.“

