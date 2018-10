Im Allgäu auf Entdeckungstour

Viernheim.Kürzlich startete der „sonnige Jahrgang 1955/56“ zu seinem Ausflug ins Allgäu. In ihrem Hotel wartete auf die 79 Ausflügler ein Frühstücksbuffet, das nichts zu wünschen übrig ließ. Weiter ging die Fahrt in Richtung Süden nach Memmingen. Nach der Stadtführung hatten alle noch Zeit für einen kleinen Bummel, bevor die Fahrt zum endgültigen Ziel, ihrem Hotel, weiterging. Nach dem Einchecken war auch schon Zeit für das Abendessen, und anschließend saß die Gruppe noch gemütlich zusammen.

Am Samstag ging die Fahrt zunächst nach Füssen, wo die „Sonnigen“ Zeit hatten, um die Stadt zu erkunden. Dann wurde das Highlight des Tages – die Breitachklamm – in Angriff genommen. Die „Fußkranken“ und unter Höhenangst leidenden wurden in Oberstdorf abgesetzt. So ein leichter Spaziergang, wie sich manch einer gedacht hat, war es dann doch nicht. In Oberstdorf trafen dann alle wieder zusammen, um zum Hotel zurückzufahren. Nach dem Abendessen hatte das Jahrgangsteam zwei Allgäuer Musikanten bestellt, die für viel Gaudi sorgten.

Am Sonntag hieß es gut frühstücken, denn auf dem Plan stand eine Brennereiführung. Nach der Führung mit anschließender Verköstigung hatten die Teilnehmer der Fahrt die Möglichkeit, im Hofladen einzukaufen. Damit die Schnaps- und Likörprobe besser zu vertragen war, gab es für alle Laugenbrezeln. Anschließend machte sich die Gruppe auf den Heimweg.

Von ihrem Fahrer Toni, der schon fast zum Jahrgang gehört, wurden sie sicher nach Hause gebracht. Es gab es noch einmal ein Buffet. Gegen 21 Uhr erreichten die Ausflügler Viernheim. Alle waren sich einig: „Es war wieder schön mit dem Jahrgang auf Tour“.

Am Freitag, 2. November, treffen sich die Ausflügler des Jahrgangs 1955/56 um 19 Uhr wieder zum Stammtisch im „Schwyzerhüsli“ und werden bestimmt viel zu erzählen haben. red

