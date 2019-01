Im Anzug zum Yoga-Kurs

Viernheim.. Die Turnabteilung des TSV Amicitia beginnt direkt nach den Weihnachtsferien mit den Übungsstunden und den Kursen. Im neuen Jahr erwarten die Sportinteressierten auch mehrere neue Angebote. Gleich am Montag, 14. Januar, geht es mit einer solchen Premiere los. Melanie Düster bietet Rehasport mit dem Schwerpunkt Orthopädie an. Rehasport wirkt sich nachweislich positiv auf die Gesundheit aus und wirkt krankheits- oder unfallbedingten Folgeschäden sowie Alltagsbeschwerden entgegen. Die Schnupperkurse starten jeweils um 10 und um 11 Uhr in der TSV-Halle.

Ein Sonderkurs für unter 40-Jährige findet ab 18.15 Uhr im Stiftungshaus „Eine Welt“ statt. Ebenfalls neu ist „Business Yoga“. Die Yogapraxis wird so angepasst, dass der Kurs im Rahmen der Mittagspause möglich ist. Inhalt sind ausgewählte Atem- und Entspannungsübungen, Meditation und Yogaübungen. Melanie Düster erwartet die Teilnehmer um 12.15 Uhr in Bürokleidung in der TSV-Halle. Rücken-Yoga wird am Nachmittag angeboten, von 16.15 bis 18 Uhr. Um 19.15 Uhr schließt sich Wohlfühl-Yoga an, ebenfalls im Stiftungshaus „Eine Welt“. Außerdem startet der erste von drei Mutter-Vater-Kind-Kursen. Übungsleiterin Andrea Skowronek freut sich um 16.30 Uhr in der Nibelungensporthalle auf junge Turner mit ihren Eltern.

Weitere Kinderturnkurse sind mittwochs, von 16 bis 17 Uhr, sowie am Freitagvormittag von 9.15 bis 10.15 Uhr in der TSV-Halle. Um 16.45 Uhr treffen sich die Kinder ab sechs Jahren zu „Zumba Kids“ in der TSV-Halle mit Tanja Haas. „Rundum fit“ wartet mit körpergerechten Übungen zur Straffung der Problemzonen Bauch, Beine, Po, Oberarme und Rücken. Übungsleiter Beate Albert und Angela Burkert begrüßen die Teilnehmer um 18 Uhr in der Sporthalle der Fröbelschule.

Am Dienstag starten die Turner mit „Body Fit“ mit Birgit Chluba in den Kurstag (9.15 Uhr). Die Übungsleiterin bietet um 11.15 Uhr auch den nächsten Rehasport-Sonderkurs ein. Kinder ab neun Jahren sind zum Kurs „Hip Hop Kids“ eingeladen. Einfache, aber effektvolle Schritte werden auf gängige Musik aus den Hits der Charts getanzt. Trainer ist Helmut Weishaar, Beginn ist um 16 Uhr in der TSV-Halle.

Übungen auf dem Trampolin

Helmut Weishaar leitet um 17 Uhr auch den Kurs „Rücken fit“. Um 18 Uhr beginnt „Box-Kondition“ mit Maria Märtens, eine Mischung aus Ganzkörper-, Kraft-, Ausdauer- und Schlagtraining. Der Kurs „World Jumping“ um 19 Uhr richtet sich an Anfänger, die eine Sportstunde auf dem Mini-Trampolin absolvieren wollen. Wolfgang Merkel lädt die Männer zu „Men’s fit“ um 20.10 Uhr ein. Melanie Düster bietet mittwochs den nächsten Kurs Wohlfühl-Yoga an (17.15 bis 18.45 Uhr) und ab 19 Uhr den Kurs Vinyasa-Yoga (jeweils im „Eine-Welt-Stiftungshaus“). Traudl Metzner hat am Donnerstag zwei Kurse in Seniorengymnastik (9 bis 10 Uhr und bis 10.30 Uhr). Der Abend startet mit dem Angebot Zumba von Kursleiter Helmut Weishaar (18.05 Uhr). Ab 19.20 Uhr wird wieder auf den Trampolinen gehüpft, erst bei „World Jumping Soft“ für Einsteiger und ab 20.05 Uhr für die Fortgeschrittenen.

Ebenfalls ab Montag starten die Kurse, die in der Vereinsmitgliedschaft bereits inbegriffen sind. Die Gymnastikfrauen treffen sich um 19 Uhr mit Heidi Busalt in der Fröbelhalle. Ebenfalls für Frauen ist der Gymnastikkurs gedacht, den Beate Wolff mittwochs um 19.15 Uhr am gleichen Ort abhält. Die Turnkinder verschiedener Altersklassen kommen am Donnerstagnachmittag in der Sporthalle der Nibelungenschule zusammen – von den dreijährigen Wichteln über die Mäuse- und Bärengruppe bis zu den turnenden Schulkindern. Nur die Action-Minis kommen für das Sing-, Spiel und Spaßangebot um 17.10 Uhr in die TSV-Halle. Am Freitag um 20 Uhr beschließt der Jedermänner-Sport die Woche der Turnabteilung. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.01.2019