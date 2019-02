Im Aufstiegsrennen dabei

Viernheim.Nach der schmerzhaften Auswärtsniederlage gelang der BG Viernheim-Weinheim ein wichtiger 80:75-Heimsieg gegen den CVJM Lörrach. Die Basketball-Herren bleiben damit Tabellenzweiter der Oberliga und sind im Aufstiegsrennen weiter mit dabei.

Unangefochtener Topscorer der Begegnung war Salvatore Baragiola, der 28 Punkte zum Sieg seiner Mannschaft beisteuerte. Vor allem unter dem Korb war er von den Südbadenern nie zu kontrollieren. Baragiola war es auch, der die ersten fünf Punkte für die BG erzielte.

Die Sharks waren bemüht, von Beginn an Kontrolle über die Begegnung zu bekommen. Das gelang phasenweise auch sehr gut, das Team lag nach dem ersten Viertel knapp in Führung (24:19). BG-Coach Robin Zimmermann forderte seine Mannschaft vor dem zweiten Viertel auf, sich schon vor der Pause abzusetzen. Doch die Lörracher, die nur zu sechst angereist waren, fanden immer wieder Wege durch die BG-Defense. Die Sharks versäumten es zudem, ihre Angriffe sauber zu Ende zu spielen und ließen einfache Punkte liegen, so dass sie nur mit einer knappen 40:37-Führung in die Halbzeitpause gingen.

Im dritten Viertel gelang Patrick Dörr schnell ein erfolgreicher Drei-Punkte-Wurf, aber Lörrach blieb weiter dran. Und als den Gästen ein 10:0-Lauf gelang, drohte die Partie zu kippen. Doch Baragiola, Kreutzer per Freiwurf und Habrich glichen den Spielstand wieder aus. Lörrach blieb aber am Drücker und ging schließlich mit einer 60:56-Führung in den Schlussabschnitt. Jetzt zeigten die Sharks ihre bissige Verteidigung und waren auch im Abschluss konsequent.

Sechs Spielminuten lang gelang den Gästen kein Korb, während die BG 16 Punkte in Folge erzielte und sich entscheidend auf 74:62 absetzen konnte. Lörrach versuchte es noch einmal mit Distanzwürfen und traf auch drei Dreier in Folge. Doch Baragiola beendete das Spiel, wie er es begonnen hatte und erzielte die letzten sechs Punkte für die BG zum hart erkämpften 80:75-Sieg.

BG Viernheim-Weinheim: Salvatore Baragiola (28/1 Dreier), Daniel Lohrke (14), Victor Habrich (13), Patrick Dörr (10/2), Dogukan Ceneli (7/2), Maurice Martin (6/2), Lukas Kreutzer (2), Simon Freudenberg, Jacob van Miltenburg. su

