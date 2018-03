Anzeige

Viernheim.. Bei den südhessischen Meisterschaften im Crosslauf sicherte sich Marius Manger den Titel in der männlichen Jugend U18. Auch die weiteren Starter des TSV Amicitia Viernheim zeigten gute Leistungen.

Marius Manger ist eigentlich Triathlet. Doch bei den Crossmeisterschaften machte er erneut einen Ausflug in die Leichtathletik. Der 17-Jährige musste in Wolfskehlen eine Strecke von 3800 Metern bewältigen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nutzte Manger seinen Auftritt in der Leichtathletik, um sich den Titel des Regionalmeisters zu sichern. In 13:35 Minuten lief er ein starkes Rennen und überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von 50 Sekunden auf die Konkurrenz.

In der Altersklasse U14 starteten gleich drei Viernheimer Nachwuchsläufer. Sie mussten eine Strecke von 1500 Metern absolvieren. Kim Kärner zeigte ein gutes Rennen und wurde in 6:21 Minuten Siebte in der Klasse W12. Bei den gleichaltrigen Jungen sicherte sich Luis Heimberger in 6:16 Minuten den sechsten Platz, und Sebastian Schick wurde in 7:48 Minuten Elfter. Die kleine Gruppe der TSV-Amicitia-Leichtathleten fuhr anschließend zufrieden zurück nach Viernheim. cm