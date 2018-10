Viernheim.Zahlreiche Nachwuchsteams der TSV-Amicitia-Fußballer sind an diesem Wochenende wieder im Einsatz um Tore und Punkte.

An der Lorscher Straße sind zwei E-Junioren-Teams am Ball. Am heutigen Samstag um 10.30 Uhr startet die E2 gegen FV Fortuna Heddesheim 1. Um 11.30 Uhr geht die E1 gegen die TSG 62/09 Weinheim 1 aufs Feld. Im Waldstadion wird der Spieltag von den D2-Junioren gegen die TSG 91/09 Lützelsachsen 2 eröffnet (11 Uhr). Um 12.30 Uhr schließt sich die Partie der C2-Junioren gegen die SG Hohensachsen 1 an. Um 15 Uhr kämpfen die A-Junioren gegen den TSV Sulzbach um den ersten Saisonsieg in der Verbandsliga. Auswärts sind die B1-Junioren gefordert, die um 13 Uhr beim 1. FC Mühlhausen ebenfalls auf die ersten Punkte der Verbandsliga-Runde hoffen. Die C1-Junioren treten um 13 Uhr beim punktgleichen Tabellennachbarn JSG Eberbach an. Die B2-Junioren treffen um 17.30 Uhr auf den VfR Mannheim.

Im einzigen Sonntagsspiel müssen sich die D1-Junioren um 10.30 Uhr bei der TSG 91/09 Lützelsachsen beweisen. su

