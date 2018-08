Anzeige

Am Mikrofon standen erneut reine Amateure, die vor zehn Jahren ihr Herz für den Schlager entdeckt haben. Dabei handelt es sich um einen festen Stamm an Sängern, wobei auch immer wieder Überraschungsgäste ins Programm eingebunden werden. So wie Heike Riegler, die als Beatrice Egli mit dem Hit „Mein Herz“ und „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ von Nena ihre MGV-Premiere feierte.

Neben Organisator, Sänger und Moderator Walter Wohlfart waren René Adler, Patrick Delamoriniere, Carmen Hofmann, Gerhard Schneider, Maximilian Wohlfart, Angela Kraus und Marina Neef vom eigentlichen Ensemble dabei. Dazu kamen Steffi Oehlschläger und Roland Weidner, der bei „Wonderfull World“ als Louis Armstrong auftrat.

Besucher singen kräftig mit

Den Auftakt bildete der gemeinsam dargebotene Kulthit „Über sieben Brücken musst du geh’n“ von Peter Maffay, bei dem das Publikum bereits kräftig mitsang. Aber auch Lieder wie „Perfect“ von Ed Sheeran, „It’s Now Or Never“ von Elvis Presley, „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr, „Conny Kramer“ von Juliane Werding, „Willenlos“ von Marius Müller-Westernhagen, „Seemann“ von Freddy Quinn und „Ohne dich“ von der Münchener Freiheit begeisterten die Besucher. Gefeiert wurde auch der Auftritt von Patrick Delamoriniere mit dem rockigen „Ca Plane Pour Moi“ von Plastic Bertrand und dem Chanson „La Mer“ von Charles Trenet. Gerhard Schneider war mit Alpenschlagern und Fetenhits schnell Liebling im Festzelt. „Ein Stern“, „A Mann für Amore“ von DJ Ötzi und „Hulapalu“ sowie „I sing a Liad für di“ von Andreas Gabalier sorgten für Urlaubsatmosphäre im Zelt.

Auch die Viernheimer Schlagerstars durften nicht ohne Zugabe von der Bühne. Mit „Rivers Of Babylon“ endete die Schlagerparade, aber nicht der Abend beim Männergesangsverein. Martin Böhm und seine Freunde erfreuten die Gäste anschließend mit ihren Liedern.

© Südhessen Morgen, Montag, 06.08.2018