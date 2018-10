Im Flussbett unterwegs

Viernheim.Zum Finale der Fahrrad-Saison des Ski-Clubs hatte Günter Adler noch einmal Sonne und Natur auf dem Programm. Zunächst traten die Mitglieder vom „Stadl“ aus zu bekannten Zielen in die Pedale und starteten in einen tatsächlich golden leuchtenden Oktobertag: Denn Wasserwerk und Karlstern sind für Wanderer und Radler alt vertraute Wegweiser auf den Strecken.

Dann aber gab es ein wohliges Durchatmen, als die Gruppe das Naturschutzgebiet um Lampertheim erreichte. Hier ist mit dem Altrhein noch ein Kapitel Flussgeschichte zu sehen.

Schöner Ausblick im Biedensand

Der Biedensand ist wohl der schönste Teil des Lampertheimer Naturschutzgebiets. Trotz der langen Trockenperiode ist die Landschaft hier noch mit Herbstblumen geschmückt und mit weitem Grün – das war ein Labsal für die Augen. Doch die Hauptrolle in dieser Inszenierung spielt natürlich der Rhein.

Seine Gastlichkeit genossen die Viernheimer SCV-Radler an seinem Ufer in der Gaststätte „Neurhein“: Wegen des anhaltend niedrigen Wasserstandes kann man hier sogar im Flussbett spazieren gehen. Dass die Viernheimer Radlergruppe bei ihrer Tour so im Rhein landete, war ein außergewöhnliches Radsporterlebnis zum Abschluss der Saison.

Mit diesem Wissen ging es dann über Scharhof, Schönau und Karlstern zurück nach Viernheim. Die Radler machten ihre Schlussrast in der Minigolfanlage. H.T.

