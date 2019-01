Im Frühling verschwinden die „Müllnester“

Viernheim.Ein Trend aus Schweden schwappt nach Deutschland: Plogging (eine Wortkombi aus „plocka“ für aufheben und Jogging) meint joggen und dabei Müll sammeln. Das ist natürlich auch beim Gassigehen und Wandern möglich – wenn es weiterhin Menschen gibt, die ihre Abfälle in die Natur werfen. Bevor sich diese „Plogging“-Ideen bei uns durchsetzen, findet weiterhin der große Viernheimer Waldputz statt. Hauptsammeltag ist Samstag, 16. März. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der Feierabendhalle.

Auch „Schlemmernest“-Wirt Nader Zengi und sein Team sind wieder mit dabei und verpflegen die fleißigen Helfer am Haupttag im Anschluss an die Sammelaktion mit einem Imbiss. Im Vorfeld des Hauptaktionstages werden mehrere Hundert Schüler und Schülerinnen der Viernheim Schulen ausströmen und bereits speziell ausgesuchte Gebiete von Abfall befreien.

Den Vereinen und Gruppen, die an diesem Tag verhindert sind, bieten die Organisatoren wieder ein Zeitfenster vom 27. Februar bis 1. März oder vom 7. bis 15. März an: In dieser Zeit können nach Absprache mit Werner Knapp von der Bauverwaltung einzelne Sammelaktionen veranstaltet werden, von der Verwaltung und dem Verein Kompass unterstützt werden. Die Teilnehmer sollten wetterfeste, unempfindliche Kleidung und festes Schuhwerk tragen sowie Arbeitshandschuhe selbst mitbringen. Kinder und Jugendliche dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen.

Vermüllungen an einzelnen Stellen oder „Müllnester“ sollten schon vor dem Hauptputztag gemeldet werden, damit die Helfer entsprechend eingeteilt werden. Die Organisatoren sind Werner Knapp (Telefon 06204/98 82 53) und Margit Schneider (06204/85 51). red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019