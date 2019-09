Im Ghetto verliert sich die Spur

Viernheim.Bereits seit 2013 erinnern „Stolpersteine“ in der Innenstadt an die Schicksale von Verfolgten des Nationalsozialismus. Bei der fünften Verlegung von Stolpersteinen bot der Historiker Peter Bilhöfer gemeinsam mit den Schülerinnen Lisa Frontzek und Aurora Avdija einen informativen Rundgang durch die Innenstadt an. Dabei sprachen sie über die Lebensgeschichten von 12 Bürgern, die durch das NS-Regime verfolgt wurden. Birgit Käser ergänzte die Erläuterungen als Mitglied der verantwortlichen Projektgruppe.

„An drei heißen Tagen im Juni haben wir uns hier im Stadtmuseum in die Biografien der 12 Betroffenen eingearbeitet“, berichtete Peter Bilhöfer vor Beginn des Rundgangs von der Kooperation mit 17 Schülern der „Projektgruppe Stolpersteine“ der Alexander-von-Humboldt-Schule. In dem Projekt arbeitete Geschichtslehrer Timm Clausen wie bereits in den vergangenen Jahren mit Stadtarchivarin Gisela Wittemann zusammen. Die erste Station des Rundgangs bildete das Haus der Familie Gernsheimer am Berliner Ring. Wilhelm Gernsheimer betrieb nach dem Ersten Weltkrieg eine Firma für den Handel und die Verarbeitung von Tabakwaren. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten halbierte sich sein Einkommen aufgrund der vom Regime veranlassten Boykottmaßnahmen jüdischer Betriebe innerhalb weniger Monate.

Ausreisepläne scheitern

Nach Wilhelms Tod im März 1936 führten dessen Neffe und dessen Onkel den Betrieb weiter. Die Witwe Juliane verließ Viernheim gemeinsam mit dem zweijährigen Sohn Simon kurz darauf in Richtung ihres Geburtsorts Hainsfarth. Pläne für eine Ausreise nach Uruguay scheiterten. 1942 erfolgte schließlich die Deportation von Juliane und Simon Gernsheimer sowie von Großmutter Jette ins ostpolnische Ghetto Piaski, wo die drei kurze Zeit später ums Leben kamen.

Das Haus des Bäckers Peter Hanf in der Neubaustraße war die zweite Station. Hanf brachte mehrfach öffentlich seine ablehnende Haltung gegenüber der Politik der Nationalsozialisten zum Ausdruck. Aufgrund seiner unehelichen Beziehung mit einer Witwe und eines unehelichen Sohnes verhaftete ihn die Kriminalpolizei Heppenheim im Juni 1938. Er kam ins Lager Sachsenhausen. Ein halbes Jahr nach der Verhaftung erreichte seine Schwester die Nachricht vom Tod Hanfs durch Lungenentzündung. Diese Todesursache stellte sich wenig später als falsch heraus, da die nach Viernheim zurückgesandte Leiche Strangulationsmerkmale am Hals aufwies.

Danach begab sich die Gruppe zum Wohnhaus der Familie Kaufmann in die Wasserstraße. Die Familie war im Handel von Ölen, Chemikalien, Vieh sowie im Tabakanbau tätig. In der Reichspogromnacht 1938 entging das Anwesen der Kaufmanns nur knapp einem Brandanschlag. Die siebenjährige Ruth hatte die Goetheschule im Vorjahr als „Nichtarische“ verlassen müssen. Die Kaufmanns wurden 1942 ins Ghetto Piaski verschleppt, keiner von ihnen überlebte.

Zum Abschluss wurden Stolpersteine vor dem Haus von Lina, Sigmund und Sally Gernsheimer in der Blauehutstraße verlegt. Sally und sein Onkel Sigmund hatten versucht, die Tabakhandlung des 1936 verstorbenen Wilhelm Gernsheimer weiterzuführen. Nach der Reichspogromnacht 1938 emigrierte Sally mit seiner Mutter Lina Anfang 1939 über Rotterdam in die USA. Sally heiratete 1941 in New York die aus Heppenheim stammende Kindergärtnerin Lotte Mainzer, die beiden lebten dort bis zu ihrem Tod 1973 beziehungsweise 1995. Sigmund Gernsheimer blieb in Viernheim und wurde schließlich 1942 ins Ghetto Piaski verschleppt. Dort verliert sich seine Spur.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019