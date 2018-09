Im Gleichschritt in die falsche Richtung

Viernheim.Die beiden Viernheimer Mannschaften marschierten am Wochenende in der Fußball-Kreisklasse A II im Gleichschritt – allerdings in die falsche Richtung. Sowohl die Reserve des TSV Amicitia wie auch die SG Viernheim kassierten nämlich Auswärtsniederlagen. Die Blaugrünen kamen bei der SG Hohensachsen mit 3:5 unter die Räder, die Orangenen unterlagen beim ASV Feudenheim knapp mit 1:2.

Hohensachsen – TSVA Viernh. II 5:3

Die zweite Garnitur des TSV Amicitia Viernheim musste ersatzgeschwächt an die Bergstraße reisen, konnte deshalb gegen die zuvor noch sieglosen Hausherren nicht viel ausrichten. Hohensachsen übernahm auch gleich die Initiative und legte durch Tim Permanyer (7.) und Peter Kippenhan (17.) schnell eine 2:0-Führung vor. Die Südhessen bewiesen allerdings eine tolle Moral und konnten vor der Halbzeitpause durch Michelangelo Ragni (28.) und Tobias Erger (35.) noch ausgleichen.

Gleich nach Wiederanpfiff nahm das Schicksal dann aber seinen Lauf. Rafal Ziemlicki brachte die Gastgeber per Elfmeter erneut in Führung (49.) und Kippenhan erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 4:2. Für die Vorentscheidung sorgte Ziemlicki, der erneut vom Elfmeterpunkt aus erfolgreich war (76.). Das Tor von Frederic Mandel in der 82. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

ASV Feudenh. – SG Viernheim 2:1

Die SG Viernheim war mit mächtig viel Selbstvertrauen in den Mannheimer Vorort gereist, zumal die Gastgeber noch ohne Sieg waren. Auf dem Rasenplatz an der Lauffener Straße entwickelte sich dann aber ein Kampfspiel auf Augenhöhe, bei dem die Feudenheimer enormes Engagement in die Waagschale warfen. Nach sieben Minuten hatte der Viernheimer Torjäger Abdelassis Lebsir seine Farben in Führung gebracht, doch Feudenheim konnte noch vor der Pause ausgleichen. In der zweiten Halbzeit ging der ASV nach einer Ecke sogar in Führung. Die Orangenen mühten sich zwar redlich um den Ausgleich, ließen aber zu viele Chancen liegen. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 24.09.2018