Im Hospiz ist der Gast stets „Kapitän auf seiner letzten Reise“

Viernheim.„Ich brauche…“ – mit diesem Zitat berichtet Prälat Dietmar Giebelmann, wie Schwester Paterna oft auf die Menschen zukam. Mit ihrem alten Fahrrad war die Ordensschwester durch Viernheim gefahren, holte Blumen, Wein und Essen bei den Wohlhabenderen und kümmerte sich um Bedürftige, Kranke und Sterbende. „Eigentlich müsste sie selig gesprochen werden“, überlegt der frühere Generalvikar und Diözesan-Administrator des Bistums Mainz. Mit einer Seligsprechung kann Viernheim nicht dienen – hat aber das neue Hospiz nach der Ordensschwester benannt.

In einer Feierstunde mit Segnung wurde das Hospiz Schwester Paterna eingeweiht. In der ellipsenförmigen Kapelle mit den kunstvoll gestalteten Fenstern, dem Herzstück des Gebäudes, kommen geladene Gäste zusammen – viele sind zum ersten Mal seit der Grundsteinlegung vor einem Jahr wieder in dem Gebäude. „Es scheint eine Ewigkeit her, dass der damalige Erste Stadtrat Martin Ringhof, die frühere Vorsitzende des Hospizvereins Dr. Dagmar Hinrichs und ich zusammensaßen“, erinnert sich Pfarrer Angelo Stipinovich bei seiner Begrüßung. Ergebnis dieses Gesprächs sei die Erkenntnis gewesen, dass Viernheim ein stationäres Hospiz brauche. Viele Jahre und viele Planungen später ist es dank der Unterstützung zahlreicher Stellen soweit, dass das Hospiz tatsächlich fertiggestellt ist. „Noch ist nicht alles perfekt“, gibt der Pfarrer zu, „aber ist das nicht immer im Leben so?“ Für ihn sei mit dem Hospiz etwas Außergewöhnliches entstanden, „und zwar nicht am Stadtrand, sondern in der Ortsmitte und damit mitten in der Gesellschaft“. Im Hospiz sollten „nicht der Tod und das Sterben, sondern das Leben und die Liebe“ im Mittelpunkt stehen.

Die Ausstattung ist hochwertig

Deshalb habe man auch Wert auf eine hochwertige Ausstattung gelegt. „Die besondere Ästhetik soll den Gästen helfen, sich hier wohl zu fühlen“, betont Stipinovich. Stephan Hölz vom hessischen Ministerium für Soziales und Integration als Vertreter des Ministers Stefan Grüttner spricht von einem „besonderen Tag, der die Lebensqualität von Menschen in ihrer letzten Lebensphase erheblich verbessert“. Er dankt allen „Machern“ in Viernheim, die dieses Ziel ausgegeben, nie aus den Augen verloren und nun erreicht hätten. Hölz als Leiter des Fachbereichs Gesundheit im Ministerium verdeutlicht die Notwendigkeit der palliativen Angebote, egal ob im stationären oder im ambulanten Bereich. „Krankheit und Leid, Sterben und Tod – das ist für viele Menschen ganz weit weg, fast ein Tabu“, sagt Thomas Domnick, Direktor des Caritasverbandes für die Diözese Mainz. Keiner wolle an seine eigene Endlichkeit erinnert werden oder an das Sterben von Angehörigen. „Die Hospizbewegung hilft, dass Leid und Trauer gelindert werden“, ist Domnick dankbar für das Engagement und den Einsatz.

„Wie bereitet man sich oder andere auf das Lebensende vor?“ Christian Engelhardt hat sich mit dieser Frage beschäftigt – und ist überzeugt, dass Einrichtungen wie das Hospiz helfen, eine Antwort zu finden. „Es gelingt so, den letzten Teil des Lebens positiv zu gestalten“, sagt der Landrat des Kreises Bergstraße. Er sei sich sicher, dass sich das Hospiz in Viernheim gut entwickeln werde. Bürgermeister Matthias Baaß erinnert daran, dass sich die Viernheimer Stadtverordneten im Jahr 2014 mehrheitlich für das Projekt ausgesprochen hatten – und dazu der Bebauungsplan geändert wurde, der Spielplatz weichen und ein Grundstück freigegeben werden musste.

„Dieses Hospiz ist eine wertvolle Bereicherung des Spektrums sozialer Einrichtungen in Viernheim“, freut sich Baaß über die Umsetzung. Jutta Behrendt, Vorsitzende des Hospizvereins Viernheim, ist froh, dass in Viernheim nun beide Säulen der hospizlichen Versorgung möglich seien – die Betreuung, durch Palliativschwestern und Ehrenamtliche bei den Patienten zu Hause und eben die Versorgung im stationären Hospiz. Dieter Bugert vom Ingenieurbüro iDB überreicht den symbolischen Schlüssel für das Hospiz an die Leiterin, Heike Heidelberger. „Der Gast mit seinen Wünschen und Bedürfnissen steht im Mittelpunkt“, verspricht Heidelberger und führt eine passende Metapher an: „Der Gast ist der Kapitän auf seiner letzten Reise – er setzt die Segel und er sitzt am Steuer.“

Pfarrer Angelo Stipinovich und Pfarrer Markus Eichler sowie Prälat Giebelmann segnen gemeinsam die Menschen und weihen die Räume im neuen Hospiz. Im neuen Jahr wird der Betrieb der Einrichtung beginnen. Er richtet sich ganz nach dem Leitspruch von Mutter Alfons Maria, Gründerin des Ordens der „Schwestern vom Göttlichen Erlöser“, dem auch Schwester Paterna angehörte: „Einer Seele, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzt, kann nie etwas fehlen; sie wird immer erhalten, was zu ihrem Unterhalte notwendig ist.“

