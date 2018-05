Anzeige

Zu einer etwaigen Kooperation zwischen AMS und AvH

In diesen Tagen wird für die Schüler des jetzigen 1o. beziehungsweise künftigen 11. Schuljahres in den Schulen, die zum Abitur führen (G 8), entschieden, welche Leistungskurse in welchen Fächern bereitgestellt werden. Das ist insofern sehr wichtig, weil die gymnasiale Oberstufe heutiger Prägung die Chance bietet, zwei Fächer wählen zu können, in denen man besondere Neigungen und Fähigkeiten beweisen kann. Welche Bedeutung diese Wahl für die Schüler hat, wird dadurch unterstrichen, dass die Noten in den Leistungskursen für das Abitur dreifach gewertet werden. Was dies in Zeiten des Numerus Clausus heißt, kann man sich ausmalen.

Die Crux für viele Schulen: Je nach Präferenz der betroffenen Schülerschaft und der jeweiligen Jahrgangsbreite können mehr oder weniger Leistungsfächer angeboten werden. Das trifft natürlich auch auf unsere zwei gymnasialen Oberstufen (AvH und AMS) in der Oststadt zu. Nicht alle von den jetzigen Zehntklässlern gewählten Leistungsfächer können im kommenden Schuljahr realisiert werden. Zwar gibt es keine gesetzlich verordnete Mindestzahl pro Kurs, aber natürlich können sich organisatorische Hürden ergeben, welche die Wahlmöglichkeiten einschränken.