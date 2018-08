Im Miniclub sind noch Plätze frei

Viernheim.Nach den Sommerferien sind im Mittwochnachmittag-Miniclub des Familienbildungswerks noch Plätze frei. Der Miniclub bietet für Babys ab einem Jahr umfassende, altersgemäße und ganzheitliche Förderung durch die Vielfalt des Angebots. Die kindliche Entwicklung wird angeregt durch Finger- und Kreisspiele, durch Bewegungsangebote, Sinnesmaterial und kreatives Tun. Im Miniclub ist Raum für Tastsinn, Hörerlebnisse und Sprachförderung, für soziales und emotionales Lernen. Das Angebot versteht sich als Anregung der Eigenaktivität des Kindes. Das sind die besten Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung. Das Gruppenerlebnis stärkt die Eltern-Kind-Beziehung und gibt vielfältige Anregungen für zu Hause. Der Miniclub am Mittwoch findet von 15 bis 17.30 Uhr statt und beginnt am 5. September. Die Gebühr für zehn Treffen beträgt 38 Euro plus vier Euro Materialgebühr. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204 / 92 96 20 und per E-Mail (fbw.viernheim@bistum-mainz.de) entgegen. su

