Im Rennen um Aufstieg

Viernheim.. Nach der ebenso überraschenden wie unnötigen Niederlage beim UC Baden-Baden wollen die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim Wiedergutmachung betreiben. Morgen will die Mannschaft gegen den Tabellennachbarn CVJM Lörrach wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ein Heimsieg wäre für das Team von Robin Zimmermann wichtig, um weiter im Aufstiegsrennen mitmischen zu können. Die Südbadener haben nur eine Niederlage weniger auf dem Konto als die Sharks, bei einem Erfolg würde man den Vorsprung also ausbauen. Sprungball der Begegnung ist morgen um 17.30 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle.

Der Basketball-Sonntag beginnt in der TSG-Halle bereits um 13.30 Uhr, wenn die U16-2 den Spitzenreiter der Bezirksliga, die TSG Ziegelhausen, empfängt. Um 15.30 Uhr spielt die U14-1 gegen die SG Kirchheim und will der badischen Meisterschaft einen Schritt näherkommen. Die Herren 2 spielen zum Abschluss des Wochenendes um 19.30 Uhr gegen den BAC Hockenheim.

Am heutigen Samstag, ab 10 Uhr, steht für die U12 ein Turnier in der Viernheimer Waldsporthalle auf dem Programm. Um 16 Uhr empfängt die U14-2 in der Landesliga den TSC Wieblingen 2, und um 18 Uhr spielen die Landesliga-Damen des TSV Amicitia gegen den TSV Schönau. Auswärtsspiele stehen für die U12-1 bei der TSG Ziegelhausen (10.30 Uhr) und die U18 beim USC Freiburg (17 Uhr) auf dem Programm. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019