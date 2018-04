Anzeige

VIERNHEIM.Beim 21. Eine-Welt-Citylauf gibt es einen Viernheimer Sieger: Patrick Rakowski legt nach zehn Kilometern noch einen Schlussspurt hin und überquert nach 34:07 Minuten die Ziellinie. Seinen hartnäckigsten Konkurrenten hat der Triathlet des TSV Amicitia damit abgeschüttelt, Jonas Uster (LG Odenwald) kommt zwei Sekunden später als Zweiter ins Ziel.

Bei optimalem Wetter gehen 189 Läufer beim Hauptlauf an den Start. Die Zehn-Kilometer-Strecke führt durch die Innenstadt, vom Apostelplatz aus über die Ketteler- und Lampertheimer Straße in die Goethestraße, und von dort über Alexanderstraße sowie Römergartenstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. Die Sportler laufen durch die Rathausstraße, am Wendepunkt in der „Grimminger-Kurve“ geht es zurück auf den Apostelplatz. Viermal ist diese Schleife zu absolvieren. Die Zuschauer an der Strecke feuern alle Athleten begeistert an. Es gibt Beifall für die ältesten Starter wie Ingeborg Lang und Erwin Hube oder für einige jugendliche Läufer, die sich an die lange Distanz wagen.

Claudia Wipfler setzt sich durch

Nach den ersten 2,5 Kilometern hat sich ein Führungsquartett gebildet, neben Rakowski und Uster halten sich noch Lennart Niels und Marcus Imbsweiler ganz vorne. Imbsweiler muss als Erster abreißen lassen, und auf der Schlussrunde wird aus dem Trio dann ein Duo, bis zum Zielbogen. Hinter den schnellsten vier Männern kommt schon die erste Frau ins Ziel. Claudia Wipfler kann die lange führende Anna-Lena Pohl auf der letzten Runde abfangen und liegt im Ziel 16 Sekunden vor ihrer Konkurrentin. Drittbeste Frau ist Leonie Grieser. Und dann taucht schon die schnellste Viernheimerin auf. Die 17-jährige Nina Heidemann braucht 40:02 Minuten.