Im TiB entstehen „Lattenkinder“

Viernheim.„Schauen wir mal, wie lang die Beine sein müssen…“, sagt Christian Stumpf und nimmt Maß. Denn das „Lattenkind“ soll schließlich genauso groß werden wie die Künstlerin, die es herstellt. Schnell sind die Dachlatten in passender Länge gefunden und an den Holzkörper geschraubt. Beim Sommerferienprogramm der städtischen Jugendförderung ist am Donnerstag Kreativität gefragt. Die Mädchen und Jungen

...