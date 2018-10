Im Verkehr deutlich sichtbar

Viernheim.Die Stiftung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) verteilt seit mehreren Jahren in Deutschland gelbe Sicherheitswesten für Erstklässler. Auch die Viernheimer Grundschulen haben sich schon mehrmals an der Aktion beteiligt, die die Sicherheit der gerade eingeschulten Kinder im Straßenverkehr erhöhen soll. Seit gestern verfügen mehr als 70 Abc-Schützen der Schillerschule über das nützliche Kleidungsstück und sind damit insbesondere bei Dunkelheit kaum noch zu übersehen.

Gleich am ersten Schultag nach den Herbstferien erhielten die Kinder die neuen Warnwesten. Die Lehrer äußerten dabei ihre Hoffnung, dass die neongelben Kleidungsstücke auch regelmäßig getragen werden. Und das nicht nur auf dem Schulweg, sondern immer dann, wenn die Schüler sich in den frühen Morgenstunden oder am Abend vor der Haustür aufhalten. „Die diesjährige Ausstattung wird wohl vorerst die letzte sein, denn der Automobilclub will sich künftig anderen Projekten widmen“, teilte Grundschullehrer Rauno Friedlin mit.

Geringe Körpergröße als Nachteil

Nach Auffassung des ADAC werden Kinder mit heller und leuchtender Kleidung von Autofahrern deutlich besser und früher gesehen, Unfälle ließen sich so vermeiden. Schließlich seien Erstklässler auch auf der Straße noch Anfänger. Hinzu komme, dass Kinder in diesem Alter noch ein eingeschränktes Sichtfeld hätten. „Aufgrund ihrer geringen Körpergröße fehlt ihnen häufig auch der nötige Überblick“, so die Experten.

Im Rahmen der „Sicherheitsaktion für Erstklässler“ verschickt der Automobilclub jedes Jahr rund 750 000 neongelbe Sicherheitswesten an Grundschulen und lässt sie dort an Erstklässler verteilen. Die Westen sind einfach über der Kleidung zu tragen. Vor allem machen sie die Schüler auch bei Dunkelheit schon auf große Distanz deutlich sichtbar.

Seit Beginn der Aktion vor acht Jahren haben laut ADAC mehr als sechs Millionen Schulanfänger leuchtende Westen erhalten. JR

