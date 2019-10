Im Westpfälzer „Musikantenland“ unterwegs

Viernheim.Der Ortsverband Viernheim des Sozialverbandes VdK lädt Mitglieder und Freunde in unregelmäßigen Abständen zu einem Tagesausflug ein. Diesmal ging die Fahrt unter Leitung des VdK-Vorsitzenden Alois Thurner ins Musikantenland nach Kusel und zur Burg Lichtenberg. Trotz einer schlechten Wetterprognose lachte bei der Abfahrt am Bürgerhaus die Sonne. Bei der Ankunft am Zielort nieselte es zwar ein wenig, doch die Regenwolken verzogen sich sehr schnell.

In einem Museum der Burg erfuhren die Reiseteilnehmer von der Führerin, wie es zu dem Begriff „Musikantenland“ kam, und dass die Musikgruppen der Region im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts weltweite Erfolge feierten. Nebenan gab es im Urweltmuseum „Geoskop“ Fossilien zu bestaunen, die 290 Millionen Jahre alt sind. An einer Schautafel wurde erklärt, dass die heutige Pfalz damals am Äquator lag und immer noch langsam in Richtung Norden driftet. Im Burgrestaurant wartete dann eine Stärkung, ehe die Ausflügler noch genügend Zeit hatten, um die Burg auf eigene Faust zu erkunden. Vom Turm aus konnten sie die herrliche Aussicht genießen, allerdings waren dazu 144 Stufen zu bewältigen. Am Bostalsee öffneten sich auf einer kurzen Strecke die Regenwolken, danach setzte sich schnell wieder die Sonne durch. Jetzt war genügend Zeit für einen Spaziergang am Seeufer und zur Einkehr in das nahe Café. Auf der Heimfahrt konnten die Reiseteilnehmer sogar einen Regenbogen bewundern.

An einem Informationsnachmittag des VdK-Ortsverbands am Mittwoch, 16. Oktober, 15 Uhr, werden im kleinen Saal des Bürgerhauses Bilder des Ausflugs gezeigt. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019