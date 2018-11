In der Fantasie nach Afrika reisen

Viernheim.Tafiti, das putzige Erdmännchen, lebt mit seiner ganzen Familie und seinem besten Freund Pinsel, dem Pinselohrschwein, in Afrika am Ufer eines schmalen Rinnsals. Das muss Tafiti auch überqueren, wenn Omama einen ihrer berühmten Kuchen mit der Frucht des Affenbrotbaums backen möchte. Aber Vorsicht: Hier macht der Löwe King Kofi am liebsten seinen Mittagsschlaf – wenn man nicht als Nachtisch enden möchte, muss man sehr, sehr leise sein.

Eines Tages will Opapa im unterirdischen Bau der Familie ein schief hängendes Bild des Urururopas zurechtrücken, als plötzlich dahinter eine Schatzkarte herauspurzelt. So beginnen die Abenteuer von Tafiti und Pinsel in der afrikanischen Savanne aus der beliebten Kinderbuchserie „Tafiti“ des fränkischen Verlags Loewe. Als Beitrag der Stadtbibliothek zum diesjährigen „Tag der Bibliotheken“ (noch bis zum 5. Dezember) wurde Michael Hain mit seinem Vorlesetheater eingeladen. Als Zuschauer in die Kulturscheune kamen die zweiten Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule.

Michael Hain, der sein Vorlesetheater seit 2010 betreibt, besucht Schulen und Bibliotheken im weiteren Umkreis seines Wohnortes Mainz. Er möchte damit durch lebendiges Vorlesen Kinder im Grundschulalter in Lesewelten entführen und zum Lesen motivieren. Zudem werden durch den Vorlesespaß die Lesekompetenz der Kinder gefördert und durch das spannende Theater das Hörverständnis geschult sowie Kinder zum Nachdenken angeregt.

Die Kinder sollen ganz laut rufen

Hain zieht alle Register. Als Afrikaforscher Mr. Forster mit Tropenhelm tritt er auf und bittet die Schüler, die Augen zu schließen und in ihrer Fantasie nach Afrika zu reisen. Dort angekommen, lässt er sie laut nach Tafiti rufen, bis das Erdmännchen tatsächlich erscheint.

Meisterhaft und verblüffend sind die Kostüme, mit denen sich Hain in Windeseile immer wieder verwandelt. Auf ihrer Suche nach der Stelle, an denen der Schatz vergraben sein soll, bezieht er immer wieder die Schüler ein. Er entlockt ihnen Schreie der Freude und der Aufregung. Sie werden sogar als Helfer zur Absperrung der Grube herangezogen. Dort wird nach dem Schatz gegraben. Plumps! Nun ist Pinsel in die Baugrube gefallen, und Tafiti muss schnell eine Leiter holen.

Kaum ist Pinsel aus der Baugrube herausgeklettert, nähert sich King Kofi, der Löwe, mit knurrendem Magen. Die Stimmung im Saal ist zum Zerreißen gespannt! King Kofi macht einen gewaltigen Satz. Aber Tafiti und Pinsel – gar nicht dumm – springen rechts und links zur Seite, so dass der Löwe in der Grube landet.

Schnell wollen sich die beiden Freunde aus dem Staub machen. Aber Tafiti hat Bedenken: „Wenn wir King Kofi in der Grube lassen, wird er verhungern; aber wenn wir ihn mit Hilfe der Leiter herauskommen lassen, wird er uns fressen.“ Die rettende Idee: Tafiti und Pinsel holen den Affenbrotkuchen von Omama. An dem isst der Löwe sich satt und wird gleich ganz friedlich. So können sie ihm die Leiter in die Grube stellen. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Mit dem Schatz ist es leider nichts geworden, aber dafür gibt es gleich die nächste Geschichte: „Das Geheimnis der Süßkartoffel“.

Die Stadtbibliothek hat mit dem Lesetheater für Grundschüler erstmals ein herausragendes Ereignis in das Programm zum „Tag der Bibliotheken“ aufgenommen. Hierdurch wurde auf spannende und anrührende Weise Kindern Lust zum Lesen gemacht. In Zukunft wird dies sicher ein fester Bestandteil des Tags der Bibliotheken sein. kos

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018