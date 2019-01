In die Schule kommt Bewegung

Viernheim.Passend zum ersten „Unesco-Welttag der Bildung“ stand für die Achtklässler der Albertus-Magnus-Schule gestern ein ganz besonderer Unterricht auf dem Stundenplan. Beim Aktionstag „Clever-Esser“ beschäftigten sich die Jugendlichen unter anderem mit dem Body-Mass-Index (BMI) und kalt gepressten Pflanzenölen.

Ob Bio-Emblem, Hinweise auf fairen Handel oder Inhaltsstoffe von Produkten: Wer heute in einem Lebensmittelmarkt vor einem Regal steht, schaut längst nicht mehr nur nach dem Preis. Konsumenten interessieren sich auch dafür, wie gesund Nahrungsmittel sind, wo sie produziert werden und unter welchen Umständen. Informationen zu diesem weiten Feld gab es für die knapp 100 AMSeln bei dem jährlich stattfindenden Aktionstag.

Für Schulleiterin Ursula Kubera ist dieser praxisnahe Unterricht ein wichtiger Bestandteil des Bildungsangebots am Gymnasium. „Dieses Projekt ermöglicht ganzheitliche Ansichten auf ein alltägliches Thema, die Ernährung. Es ist wichtig, schon Kinder und Jugendliche frühzeitig aufzuklären, was es mit den Lebensmitteln auf sich hat.“ Jeder Schüler konnte sich zwei der insgesamt sieben Themen aussuchen und sich so gezielt informieren. Zum Abschluss wurde der Film „Zucker-Check“ von Fernsehkoch Tim Mälzer gezeigt, der den Jugendlichen die Gefahren von zu viel Süßem noch einmal gezielt vor Augen führte.

Das Leben birgt einige Risiken, nicht alle davon werden immer ernst genommen. Dazu zählen etwa falsche Ernährungsweisen und Bewegungsarmut, mit der häufig eine Gewichtszunahme einhergeht. Wo im Alltag die Gefahren lauern, und wie man sich persönlich dagegen schützen kann, das lernten die AMS-Schüler bei dem von Beate Hofmann organisierten Aktionstag.

Eltern oft keine guten Vorbilder

Das Gymnasium bietet diese Veranstaltung seit vielen Jahren an, um das Bewusstsein für Ernährung und Konsum zu schärfen. Viele Kinder sehen in ihren Eltern Vorbilder. Dabei seien gerade die Essgewohnheiten der Erwachsenen mitunter keine guten Beispiele, teilten die Organisatoren mit.

AMS-Lehrerin Beate Hofmann hatte wieder ein Expertenteam zusammengestellt, das den Schülern der Jahrgangsstufe acht all diese Risiken aufzeigte und Tipps zur richtigen Ernährung und Bewegung gab. Angeboten wurden Workshops zu den Themen „Fit statt fett“, „Richtig essen – die Welt verbessern“, „Fit im Kopf – Richtig Frühstücken“, „Wen streicheln – Wen essen?“, „Du bist, was du isst“, „BMI, Blutzucker und Co.“ und „Durch dick und dünn“. Mit von der Partie waren unter anderem Weltladen, Landfrauenverein, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), das Gesundheitsamt und die Jugend- und Drogenberatungsstelle Prisma.

Ziel des Aktionstags war es, die Bereitschaft der Jugendlichen zu fördern, persönliche Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. „Eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte stellt die Prävention bei Fehlernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht als Auslöser der damit zusammenhängenden Zivilisationskrankheiten dar“, so die Veranstalter. Betroffen seien immer mehr Kinder und Jugendliche, weil sie die Gewohnheiten der Eltern übernähmen. Auch der Aspekt der Verbraucherbildung spielte eine wichtige Rolle. Dabei ging es um fairen Handel, Nachhaltigkeit sowie Tier- und Umweltschutz.

