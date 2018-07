In die Weiten des Weltraums eingetaucht

Anzeige

Am vergangenen Donnerstag stattete Bürgermeister Matthias Baaß dem Feriendomizil einen Besuch ab und informierte sich beim gemeinsamen Mittagessen, es gab Hühnerfrikassee mit Reis und Karottensalat, über das Geschehen. Dabei musste er aber auch Planeten des Sonnensystems in ihrer Entfernung zur Erde anordnen. „Da müsst ihr mir helfen, davon habe ich nämlich keine Ahnung“ zog das Stadtoberhaupt den Publikumsjoker. An jedem Freitagnachmittag sind zudem die Eltern eingeladen und werden bei ihrem Besuch über die Aktivitäten ihrer Kinder informiert. Zum Ende der ersten Woche wurde die Geschichte von der Milchstraße aufgeführt, ein Sternentanz wurde gezeigt und das Theaterstück „Der kleine Planet“ präsentiert, bei dem es um den Planeten Pluto ging.

In einer Woche sind mehr oder weniger 60 Kinder beim Feriendomizil des Treffs im Bahnhof. „Unterstützung gibt es von 20 Jugendlichen, die bei der städtischen Jugendförderung eine Ausbildung zum Jugendleiter genossen haben“ freute sich Anne Knapp sowohl über die vielen Teilnehmer, wie auch über die zahlreichen Helfer.

Das Thema ist spannend. Der Weltraum ist unvorstellbar groß und faszinierend, was in Science-Fiction-Serien wie „Raumschiff Orion“ und „Startrek“ zu sehen ist. Sonne, Mond und Sterne und andere Galaxien, Antworten auf die Fragen, ob man auf Nachbarplaneten wohnen kann, ob es Außerirdische gibt oder was ein Astronaut so alles können sollte, das und noch viel mehr erfahren und erleben die Teilnehmer während des Feriendomizils.

Ausflug zum Haus der Astronomie

In der ersten Woche ging es um „Sonne, Mond und Sterne“. Von der Erde aus kann man mit bloßem Auge die Sonne, den Mond und die Sterne sehen. Mit Luna und Felix und ihrem superschnellen Raumkreuzer ging es für die Domizilianer beim Tagesausflug auf Planetentour um zu erleben, was es „da oben“ noch so alles zu entdecken gibt. Dafür ging es ins Mannheimer Planetarium. Mit „Planeten und Götter“ geht es in dieser Woche weiter. Das Eingangstor der Landessternwarte Heidelberg ist Ausgangspunkt für den Ausflug zum Haus der Astronomie. Dort gilt es den Planetenweg zu erkunden. Bei gutem Wetter geht es die Stufen zu einer Kuppel hoch, hinter der sich ein großes Weltraumteleskop befindet, durch das man einen Blick in den Himmel werfen kann. Im Laufe der Woche wird außerdem geklärt, was Planeten und Götter gemeinsam haben.

In Woche drei dreht sich alles um „Außerirdische und Galaxien“. Als Galaxie bezeichnet man einen riesigen Haufen von Sternen im Weltall. Die Abstände von Stern zu Stern sind unvorstellbar groß. Mit dem schnellsten Raumschiff würde eine Reise viele tausend Jahre dauern.

Obwohl sich viele Wissenschaftler vorstellen können, dass es woanders im Weltall Außerirdische gibt, ist es unwahrscheinlich, diese Spezies zu treffen. Einige freundliche Wesen aus einer anderen Galaxie sollen aber einen Weg gefunden haben, und sind bei der Grillhütte Heidetränke in Lampertheim gelandet. Dorthin führt deshalb der Wochenausflug.

Am Ende dreht sich dann alles um Raumschiffe und Astronauten. Im Technik-Museum Speyer kann man das russische Spaceshuttle Buran bestaunen. Dieser gewaltige Raumgleiter hat 25 Atmosphärenflüge hinter sich gebracht und damit entscheidend dazu beigetragen, dass Astronauten ins Weltall fliegen können. Im Lauf der Woche wird der Frage nachgegangen, was Astronauten alles können müssen, wenn sie ins Weltall fliegen wollen. Zudem gibt es spannende Experimente mit two4science.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.07.2018