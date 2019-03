In Freundschaft verbunden

Viernheim.Bereits seit einigen Jahren tritt die Violinistin Jeanette Pitkevica mit dem Nefesch Trio auf. Beim Frühlingskonzert in der Kulturscheune präsentierte Pitkevica nun gemeinsam mit Cellistin Jooyun Choi, Pianistin Gulnora Alimova und Rodolfo Mijares an der Viola Kompositionen von Clara und Robert Schumann sowie Johannes Brahms. Die drei bekannten Komponisten waren zeitlebens durch Liebe und Freundschaft miteinander verbunden, Pitkevica beschrieb die Werke des Konzertprogramms daher als „Schicksalsmelodien“.

Jeanette Pitkevica präsentiert bereits ihre zwölfte Konzertreihe in Viernheim und konnte schon viele Male mit ihrer Virtuosität, der kreativen Werkauswahl und in unterschiedlichen Besetzungen begeistern. Die lettische Violinistin ist außerdem seit vier Jahren als Assistentin bei Professor Marco Rizzi an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim tätig. Die aus Usbekistan stammende Pianistin Gulnora Alimova trat ebenfalls häufig gemeinsam mit Pitkevica auf.

Alimova ist neben ihrer regen Konzerttätigkeit als Dozentin für Instrumentalkorrepetition an der Musikhochschule in Mannheim tätig. Dieses Mal ergänzte die koreanische Cellistin Jooyun Choi das Nefesch Trio. Die junge Künstlerin studierte zunächst in San Sebastian, ehe sie ab 2014 ihr Masterstudium in Mannheim absolvierte. Choi spielt seit 2018 als Praktikantin im Theater und Orchester Heidelberg.

Pianistin mit sieben Kindern

„Clara Schumann war eine beeindruckende Frau: Sie hatte sieben Kinder, lebte mit einem psychisch angeschlagenen Mann zusammen und war zu Lebzeiten eine weltberühmte Pianistin“, erzählte Jeanette Pitkevica. Die Gattin des bekannten Komponisten Robert Schumann war zugleich der große Schwarm von Johannes Brahms, der wiederum eng mit Robert Schumann befreundet war. Pitkevica wählte von jedem der drei Künstler jeweils ein Werk aus und präsentierte diese gemeinsam mit Alimova und Choi. Den Auftakt machte dabei Clara Schumanns „Trio g-Moll“.

Beim „Allegro moderato“ herrschte bei Frage-Antwort-Passagen ein Wechsel zwischen einer lieblichen und einer dramatischeren Stimmung. Die Instrumentalistinnen harmonierten äußerst gut und lieferten eine ausdrucksstarke Darbietung. Zum Ende hin nahm das Trio das Anfangsthema wieder auf und schloss den Satz nach intensivem Finale ab. Beim „Scherzo“ dominierte eine verspielte und unbekümmerte Melodie, im „Andante“ herrschte eine melancholische Stimmung mit dramatischen Elementen. Das abschließende „Allegretto“ wies wieder ein etwas schnelleres Tempo auf, die Musikerinnen verkörperten dabei Hoffnung und Zuversicht.

Im Anschluss daran spielte das Trio Robert Schumanns „Klaviertrio g-Moll“. Die Melodieführung im ersten Satz war lyrisch, die Musikerinnen spielten ausdrucksstark und brachten die sehnsüchtige Stimmung des Werks gut zur Geltung. In einer spannenden Phase wechselten sich gezupfte „Pizzicato“-Passagen der Streicher mit „Staccato“-Abschnitten des Klaviers ab, die Künstlerinnen meisterten diese technisch anspruchsvolle Passage äußerst gekonnt.

Rheinisches Temperament

Der zweite Satz begann als inniges Duett zwischen den Streichern, welches von einer düsteren, bizarren Sequenz unterbrochen wurde. Im technisch schwierigen dritten Satz glänzten die Künstlerinnen mit Virtuosität, ehe der letzte Satz wieder mit heiterer und gelassener Stimmung aufwartete. Schumann brachte hierbei das heitere rheinische Temperament zum Ausdruck, an dem er während seiner Zeit in Düsseldorf Gefallen gefunden hatte. Beim abschließenden „Quartett in c-Moll“ von Johannes Brahms spielten die drei Künstlerinnen gemeinsam mit Rodolfo Mijares (Viola). Auch hier konnten sie den Facettenreichtum des Werkes mit künstlerischer Finesse voll zur Geltung bringen, sie beherrschten dabei die Wechsel zwischen den verschiedenen Stimmungen geradezu meisterhaft.

Das Publikum in der voll besetzten Kulturscheune spendete im Anschluss an das Konzert lang anhaltenden Beifall. Beim Abschlusskonzert der zwölften Konzertreihe am 7. Juli wird Jeanette Pitkevica in veränderter Besetzung nochmals Werke von Brahms und Robert Schumann zu Gehör bringen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019