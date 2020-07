In geregelten Bahnen

Viernheim.Das Viernheimer Waldschwimmbad ist seit fast zwei Wochen wieder geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie läuft der Betrieb allerdings nicht so, wie es die Menschen seit Jahrzehnten gewohnt sind. Pilgerten früher bei Sommerwetter Tausende in die beliebte Freizeiteinrichtung, so dürfen derzeit nur bis zu 500 Gäste pro Tag die Tore passieren. Bislang wird selbst diese Grenze nicht erreicht, auch wenn

...