In St. Michael wird’s poppig

Die Freddy Wonder Combo tritt in St. Michael auf. © van der Voorden

Viernheim.Zum Abschied von Pfarrer Angelo Stipinovich gibt die Freddy Wonder Combo am Sonntag, 27. Januar, ein Konzert in der Michaelskirche. Es beginnt um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) und steht unter dem Motto „Angelo goes to Africa“. Der Erlös aus dem Kartenverkauf und Spenden ist für die Projekte der „Kavango Community Development Foundation“ in Namibia bestimmt, die der Priester künftig vor Ort betreut. Freddy Wonder und Pfarrer Stipinovich haben sich vor einigen Jahren kennengelernt, schreibt der Bandleader in einer Vorankündigung. Die Musiker interpretieren in einer kleineren Besetzung an diesem Abend Titel, die in den Rahmen passen – sie haben einen Bezug zur Kirche und zu Afrika.

Karten für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) können im Vorverkauf im Weltladen (Rathausstraße 32) und in den Kitas St. Hildegard und St. Michael gekauft werden. Es gibt auch eine Abendkasse, dort kann man sich nach einer E-Mail eine Karte hinterlegen lassen. In der Pause und nach dem Konzert gibt es Gelegenheit für Gespräche. red/bur

Info: Kartenhinterlegung über E-Mail an astip@stankt-himi.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019