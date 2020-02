In vielen Disziplinen erfolgreich

Viernheim.„Ohne den Sport und das Engagement der vielen Trainer, der Eltern und der Athleten wäre unsere Stadt ein gutes Stück ärmer“, sagte Torben Kruhmann als Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses. Bei einer Feierstunde im Kinopolis würdigte die Stadt Viernheim Sportler aller Altersklassen, die im vergangenen Jahr bei Meisterschaften auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene besondere Erfolge gefeiert haben.

Stephan Schneider und Sascha Niebler vom Amt für Kultur und Sport würdigten die Leistungen von insgesamt 155 Athleten und 32 Trainern. Im Anschluss sahen die Geehrten mit ihren Angehörigen den Film „Enkel für Anfänger“.

Torben Kruhmann wies darauf hin, dass die zahlreichen Siege der Sportler auf die erfolgreiche Jugendarbeit der Viernheimer Vereine zurückzuführen sei. Im Training erlernten die Kinder und Jugendlichen wichtige Werte wie Respekt, Teamgeist, Verantwortungsgefühl und den Umgang mit Niederlagen. Bei der Ehrung überreichten Vertreter der Stadtverordnetenversammlung den Sportlern und Betreuern jeweils eine Urkunde, Tee sowie einen Gutschein für einen Besuch beim Albert-Schweitzer-Basketballturnier in der Waldsporthalle.

Von Karate bis Rollkunstlauf

Die geehrten Sportler sind bei insgesamt elf Viernheimer Vereinen und drei auswärtigen Klubs aktiv. Neben Aktiven aus Kampfsportarten wie Vovinam, Karate, Kickboxen oder Ringen wurden Triathleten, Leichtathleten, Fußballer, Bowling-Sportler, Rollkunstläufer, Sportschützen und Reiter ausgezeichnet.

Besonders hob Moderator Stephan Schneider die Leistung der elfjährigen Amy Helfrich hervor, die unter Anleitung ihres Trainers Gerhard Helfrich im Reitsport bereits beachtliche Ergebnisse erzielen konnte. So errang Amy Helfrich als Starterin der Reitgemeinschaft Viernheim den ersten Platz bei den hessischen Meisterschaften im Jugendchampionat. Bislang ritt sie dabei auf Ponys mit einem Stockmaß von bis zu 1,49 Metern. Inzwischen überwindet sie gemeinsam mit ihrem Pferd bereits Hindernisse bis zu einer Höhe von 1,35 Metern. Als Ziel für die Zukunft nannte die junge Sportlerin die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften.

Ebenso würdigten die Moderatoren die Erfolge der jungen Triathletin Lena Dieter, die in der Klasse der sehbehinderten Sportlerinnen unter anderem amtierende deutsche Meisterin über die Olympische Distanz ist. Gemeinsam mit ihrer Begleitläuferin Delia Blaess arbeitet Lena Dieter derzeit an der Qualifikation für die Paralympics, die im August im Anschluss an die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden werden. Viernheims bislang einziger Olympionike ist der ehemalige Ringer Fritz Niebler, der bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal und 1984 in Los Angeles an den Start ging. Niebler ist nach wie vor als Trainer des Stemm- und Ringclubs aktiv und begleitete jüngst auch den Aufstieg der ersten Herrenmannschaft von der Regionalliga in die erste Bundesliga.

Zum Abschluss der Feierstunde lobten Stephan Schneider und Sascha Niebler das Engagement von Frank Schenkel, der ab 2002 die Frauenfußballabteilung des TSV Amicitia aufgebaut hat. Der Deutsche Fußballbund ehrte Schenkel nun für sein Engagement mit dem DFB-Ehrenamtspreis. Mit den Fußballerinnen des TSV Amicitia gelang es Frank Schenkel in den vergangenen Jahren zudem, Spenden in Höhe von 12 000 Euro für die Kinderkrebsstation des Mannheimer Uniklinikums zu sammeln. fds

