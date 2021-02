In Viernheim brennen drei Reihenhäuser

Fastnacht

Tristesse statt Umzug in Bürstadt

Wie eine bleischwere Decke liegt die Absage der Fastnacht über den Seelen der Narren. Statt kunterbuntem Kokolores in den Sälen und auf den Gassen, herrscht fast überall Tristesse in der sonst so farbenfrohen Zeit. „Wir leiden ...