Anzeige

Viernheim.Fast jeden Tag geht Josef Mis über drei Stockwerke die Treppen hinunter, um den „Südhessen Morgen“ aus dem Briefkasten zu holen und dann wieder nach oben zum Frühstücken. Das Mehrfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße besitzt keinen Fahrstuhl, deshalb erledigt der rüstige Rentner solche Aufgaben zu Fuß – obwohl sie ihm nicht immer ganz so leicht fallen. Denn Josef Mis ist gerade 90 Jahre alt geworden.

„Ich gehe nicht mehr so viel weg, und die Wohnung gefällt mir einfach“, sagt Josef Mis, für den der Umzug in eine Erdgeschoss-Wohnung zurzeit nicht in Betracht kommt. Schließlich wohnt er in dem Gebäude seit mehr als 40 Jahren, und es gefällt ihm auch in Viernheim. Die Stadt habe sich enorm entwickelt und biete alles, was man braucht, betont der Senior.

Gebürtiger Waldhöfer

„Dabei war das früher hier alles ländlich, wenn man durch den Käfertaler Wald gekommen ist“, erinnert sich der gebürtige Waldhöfer an seine Kindheit und die Jugendzeit. „Damals ging es barfuß bis nach Weinheim auf die Burgen“, beschreibt er die Abstecher mit seinen Freunden in die Region.