In vollem Galopp durch den Wassergraben

Viernheim.Die Mitglieder der Kutschengilde haben im Moment kaum Zeit zum Durchatmen. Feierten sie mit dem Oaktree-Festival gerade erst ein großes Open-Air-Konzert auf dem Vereinsgelände (wir berichteten), steht Ende August das nächste hochklassige Fahrturnier an. Gleich zwei Meisterschaften werden von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, von den Pferdesportlern organisiert.

Denn einerseits hat der Deutsche Fahrsportverband die Kutschengilde mit der Ausrichtung der deutschen Meisterschaften der Einspänner betraut. Und wäre das nicht schon genug, hat andererseits der Hessische Landesverband die zeitgleiche Ausrichtung der Zweispänner-Hessenmeisterschaften der Pferde und Ponys nach Viernheim vergeben. Rund 100 Gespanne haben ihr Kommen zugesagt.

So groß die Freude bei der Viernheimer Kutschengilde über das ihr entgegengebrachte Vertrauen ist, so groß ist auch die Verantwortung, die damit an den Verein übertragen wurde. „Die baulichen Vorbereitungen auf dem Turniergelände am Lampertheimer Weg sind bereits weit fortgeschritten“, erklärt Vorsitzender Armin Brandt im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Am kommenden Samstag sind die ehrenamtlichen Helfer damit beschäftigt, die Bohlen zu überprüfen und Reparaturen am ein oder anderen Hindernis durchzuführen.

WM-Kader erwartet

Im Gegensatz zu den von der Kutschengilde normalerweise jährlich ausgerichteten nationalen Fahrturnieren, handelt es sich bei der deutschen Meisterschaft um ein internationales Turnier. Für den Verein bedeutet das: Es gibt fünf statt wie gewohnt drei Wertungsrichter, sieben Marathonhindernisse und damit eines mehr als sonst und „natürlich entsprechende Auflagen für einen der Veranstaltung angemessenen Rahmen“, so Brandt.

Die Vergabe der deutschen Meisterschaften nach Viernheim sei für die Kutschengilde die Anerkennung der bisherigen Leistungen als Veranstalter. Man sei bemüht, für die Stadt und die Metropolregion ein interessantes Event zu veranstalten, erklärt Brandt. „Die besten Einspännerfahrer Deutschlands werden hier an den Start gehen. Und bei den Zweispännern erwarten wir fast den gesamten WM-Kader.“ Denn viele Sportler nutzen die Möglichkeit auf der landesweit bekannten Anlage in Viernheim, um für den Start bei der Weltmeisterschaft Anfang September in Drebkau zu trainieren. cao

