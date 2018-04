Anzeige

Viernheim.Mit deutlicher Kritik reagiert die CDU-Fraktion auf die Planungsfehler und die damit verbundene Kostensteigerung bei der Installation des Wasserspiels in der City. Auf Anfrage von CDU, UBV und FDP hatte Erster Stadtrat Jens Bolze in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung Mehrkosten von gut 110 Prozent gegenüber dem Ausschreibungsergebnis eingeräumt. Die Aufwendungen der Kommune steigen somit von rund 100 000 auf zirka 210 000 Euro (wir berichteten).

„Optisch wertet das Wasserspiel den Apostelplatz sicherlich auf. Der Springbrunnen kann ein belebendes Element in der Innenstadt werden“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Bastian Kempf. „Die begangenen Planungsfehler sind in dieser Form allerdings inakzeptabel.“ Laut Bolze hatte das beauftragte Planungsbüro etwa vergessen, Druck- und Abwasserschläuche einzuplanen, was aber erst bei der Umsetzung bemerkt worden sei. Die Verwaltung solle nun prüfen, ob man Regressforderungen gegenüber dem Büro geltend machen könne, so die CDU.

Die Relativierung des Baudezernenten, dass es sich um „vergessene Kosten“ handele, die man für eine Realisierung des Wasserspiels sowieso hätte tragen müssen, kann die CDU nicht nachvollziehen. „Fakt ist, dass dem Parlament eine massiv abweichende Kostenschätzung vorgelegt wurde“, sagt Kempf. Ob sich bei Kenntnis der tatsächlichen Kosten eine Mehrheit für das Wasserspiel gefunden hätte, sei aus heutiger Sicht schwer zu sagen.