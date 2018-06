Anzeige

An der Neckarspitze biegt es wieder in den Neckar ein und legt wenig später bei der Kurpfalzbrücke an. Die Hinweise des Kapitäns während der Fahrt waren interessant und sehr informativ. In zwei Stunden hat das Schiff bei der Rundfahrt 25 Kilometer zurückgelegt.

Zum Ausklang dieses erlebnisreichen Tages waren die 100 Teilnehmer dieser Ausflugsfahrt wieder am Wasser. Diesmal jedoch war es eingroßes Mühlrad bei dem Gasthof „Vetters Mühle“ in Bensheim-Zell.

Hier genoss man Odenwälder Spezialitäten beim gemeinsamen Abendessen, lachte über lustige Vorträge und freute sich an der internationalen Schlagerparade von Horst Gerlinger. Mit dem Abschiedslied, das Helene Bugert anstimmte, klang dieser Tag harmonisch aus. Nach der Rückfahrt haben viele der Teilnehmer beim Abschied in Viernheim den Organisatoren dieses Jahrgangsausflugs herzlich gedankt. H.T.

