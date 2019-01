Infoabend zu Hausaufgaben

Viernheim.Hausaufgaben bergen Zündstoff in vielen Familien – deshalb bietet das Familienbildungswerk am Montag, 21. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr, einen Infoabend zum Thema Lernorganisation für Eltern von Schülern der ersten bis sechsten Klasse an. Wie geht Hilfe zur Selbsthilfe? Welche Methoden unterstützen das Kind? Wie organisiert man gemeinsame Lernzeit? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt. Die Kinder dürfen zum Elternabend mitkommen. Die Leitung übernimmt Inge Bonfert. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Anmeldungen nimmt das FBW, Weinheimer Straße 44, unter Telefon 06204/92 96 20 und per E-Mail (fbw.viernheim@bistum-mainz.de) entgegen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.01.2019