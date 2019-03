Informationen auf dem Wochenmarkt

Viernheim.Das Frauen- und Gleichstellungsbüro der Stadt wird am kommenden Samstag, 16. März, von 9 bis 12 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Ortsverband Viernheim) und der Gewerkschaft der Polizei Hessen (Bezirksgruppe Südhessen), auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt einen Infostand aufbauen. Alle Interessierten sollen über Hintergrund, Sinn und Perspektive des sogenannten Equal Pay Day (Motto: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit) informiert werden. Alle Viernheimer, die an diesem Tag vorbei kommen, werden mit Infomaterial versorgt und durch nette „Beilagen“ (solange der Vorrat reicht) überrascht. Der Equal Pay Day 2019 steht unter dem Motto „Wertsache Arbeit“. Laut Statistik beträgt die „Lohnlücke“ zwischen Männern und Frauen etwa 21 Prozent. red

