Informationen zur Lohnlücke

Viernheim.Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: Das ist die Forderung, die sich hinter dem Equal Pay Day verbirgt. Über die Hintergründe des Aktionstages informieren das Gleichstellungsbüro, der DGB-Ortsverband und die Bezirksgruppe Südhessen der Gewerkschaft der Polizei am Samstag, 14. März, 9 bis 12 Uhr, auf dem Viernheimer Wochenmarkt. Der Equal Pay Day macht auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Laut städtischer Pressestelle verdienen Frauen aktuell im Schnitt 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die ersten 77 Tage des Jahres, also bis zum 17. März, würden die Frauen somit „umsonst arbeiten“. Am Marktstand der Stadtverwaltung erhalten die Bürger umfangreiches Informationsmaterial zum Thema. Weitere Auskünfte gibt es beim Gleichstellungsbüro unter der Rufnummer 06204/98 83 61. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020