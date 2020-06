Infos zum Nahverkehr

Viernheim.. Der Bensheimer Regionalverband Starkenburg des Vereins Pro Bahn hat alle öffentlich zugänglichen Fahrplandaten für die Region in einem Buch zusammengefasst. So ist für 2020 ein eigenes Fahrplanbuch „Bergstraße-Odenwald“ entstanden. Hintergrund sei, dass der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) keine Fahrplan-Gesamtausgabe mehr herausgebe, heißt es in einer Pressemitteilung. Die neue Zusammenstellung umfasst rund 600 Seiten im Format 155 mal 220 Millimeter und ist nach Verkehrsmitteln in die Abschnitte Bahn, Bus, Ruftaxi und Fähre unterteilt. Auch alle öffentlichen Verbindungen rund um Viernheim sind im Fahrplanbuch enthalten. Mit verschiedenen Liniennetzplänen, die in Farbe gedruckt sind, sowie einer Auswahl zusätzlicher angrenzender Linien gibt es laut der Pressemitteilung in dem Buch auch ein paar Informationen, die der bisherige Verbundfahrplan „Bergstraße-Odenwald“ des VRN nicht enthalten hat.

Die Fahrplanbücher sind zum Selbstkostenpreis von 15 Euro im Rathaus bei den Mitarbeiterinnen der Telefonzentrale – Erika Letzian und Kerstin Mandel – erhältlich. Aufgrund des eingeschränkten Zugangs zum Rathaus werden Interessierte gebeten, sich vorab unter Telefon 06204/ 98 80 zu melden. red

