Infos zur Kommunion

Viernheim.Im dritten Schuljahr feiern die katholischen Mädchen und Jungen die erste heilige Kommunion. Um den Verlauf des Vorbereitungskurses vorzustellen, lädt die katholische Kirche am Montag, 19. Oktober, zu einem Informationsabend in die Apostelkirche ein. Aufgrund der Corona-Auflagen findet das Elterntreffen in zwei Gruppen statt: von 18 bis 19 Uhr sowie von 20 bis 21 Uhr. Es stehen jeweils 40 Plätze zur Verfügung. Beim Betreten und Verlassen der Kirche wird ein Mund-Nase-Schutz benötigt, heißt es in der Einladung. Anmeldungen für das Elterntreffen nimmt das Pfarrbüro bis Freitag, 9. Oktober, unter der Telefonnummer 06204/78 92 00 oder per E-Mail an pfarrbuero@katholische-kirche-viernheim.de entgegen.

Die Erstkommuniongottesdienste sind am 11. April und am 18. April 2021 geplant. Zudem ist es möglich, in einem Sonntagsgottesdienst der Gemeinde die erste heilige Kommunion zu feiern. Termine werden nach Absprache vergeben, teilt die katholische Kirche mit. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.10.2020